Kış mevsiminin başlangıcı olarak da kabul edilen 21 Aralık, bir başka ifadeyle kuzey yarımkürede yılın en uzun gecesi, İran'da Şeb-i Yelda olarak adlandırılıyor.

İranlı aileler, mutluluk ve bereket getirdiğine inandıkları Şeb-i Yelda'yı büyüklerin evinde toplanarak ve küçüklere hediyeler alarak kutluyor. Bu gece için özel olarak kurulan sofraların vazgeçilmezleri arasında nar, karpuz ve kuruyemiş yer alıyor.

Şeb-i Yelda'da tüketilen yiyeceklerin fiyatı arttı

Her sene olduğu gibi Şeb-i Yelda'ya hazırlık için alışverişe çıkan halk, kuruyemiş ürünlerinin satıldığı başkent Tahran'daki Büyük Pazar'da yoğunluk oluşturdu. Marketler ve manavlar ise Şeb-i Yelda'da tüketilen yiyeceklerle süslendi.

Ancak vatandaşlar bu gecede bolca tüketilen kuruyemiş ürünleri, karpuz ve nar gibi yiyeceklerin fiyatının artmasından şikayetçi.

Şeb-i Yelda'da küçükler büyüklerin evine gidiyor

Zehra Hasanzade de bu gecede büyüklerin küçüklere hediyeler aldığını aktardı. Hasanzade, bu sene anne babasının evine gidecekleri için alışveriş yapmadıklarını dile getirdi.

Perisa Rızayi ise, "Bu geleneği devam ettirmek ve çocuklarımıza da öğretmek için Şeb-i Yelda'da bir araya geliyoruz. Çocukluğumdan itibaren sürekli olarak bu geceyi kutladık" ifadelerini kullandı.

Pazardaki pahalılıktan şikayet eden Rızayi, imkanları olmadığı için bu sene kuruyemiş almadıklarını söyledi.