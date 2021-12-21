Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 15:18Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Muz sevkiyatından 90 milyon sterlinlik uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: NCA]
Kosta Rika'da kent limanına yapılan baskın sırasında, muz sevkiyatında gizlenen 90 milyon sterlin değerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Pazartesi günü erken saatlerde Sheerness Limanı'na 100 polisle yapılan baskında, muz sevkiyatında biri güvenlik görevlisi olmak üzere altı kişi tutuklandı.
Baskına önderlik eden Ulusal Suç Ajansı, Hertfordshire'da yedinci bir adamın tutulduğunu söyledi.
Limanda ele geçirilen 90 milyon sterlin değerindeki 1,2 ton kokainin İngiltere'ye Kosta Rika'dan geldiği açıklandı.
Yedi kişinin tümü, A sınıfı uyuşturucu ithal etmek için komplo kurmakla suçlandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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