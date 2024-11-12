Duman 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.11.2024 15:37

Hamas'tan Arap ve İslam dünyasına İsrail soykırımını durdurmak için "daha fazla çaba harcanması" çağrısı

Hamas, Arap dünyası ve İslam ülkelerinden, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı saldırılar ve soykırımın durdurulması için daha fazla çaba gösterilmesini istedi.

Hamas'tan Arap ve İslam dünyasına İsrail soykırımını durdurmak için "daha fazla çaba harcanması" çağrısı

Hamas'tan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen, Arap ve İslam ülkeleri liderlerinin katılım sağladığı İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin dün sona ermesinin ardından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

İslam dünyasına ve Arap ülkelerine seslenilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve katliamlarının durdurulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca Gazze'ye yönelik ablukanın kırılması ve Filistin halkına insani yardımların ulaştırılması istendi.

"İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin sonuç bildirisindeki kararlar, İsrail'i, Gazze halkına yönelik saldırı, soykırım ve pervasızlığını durdurmaya zorlamak için daha fazla çaba harcanmasını ve pratik çözümler üretilmesini gerekli kılıyor" denilen açıklamada, "Filistin halkı, Arap kardeşlerinden ve diğer Müslümanlardan, İsrail saldırganlığının önüne geçilmesi ve ablukanın kırılması için mevcut tüm mekanizmaların harekete geçirilmesini ve zirvede alınan bu kararların derhal uygulanmasını bekliyor" ifadesine yer verildi.

Başkent Riyad'da dün sona eren İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin sonuç bildirisinde, BM Genel Kurulu'nun sivil halkın korunmasına ilişkin aldığı tüm kararların uygulanmasının önemine dikkat çekilerek, "yasal ve insani taahhütlere bağlı kalınması, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i ateşkese zorlayacak, Gazze'ye acil ve yeterli insani yardım girişini sağlayacak bir karar alması" talep edilmişti.

Bildiride ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Filistin Devleti'nin ebedi başkenti olarak tam egemenliğinin teyit edildiği, İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirmeyi amaçlayan veya işgalini kalıcı hale getirmeye yönelik karar ve uygulamalarını, uluslararası hukuk ve BM kararları uyarınca geçersiz, hükümsüz ve gayrimeşru olarak kabul edildiği bildirilmişti.

ETİKETLER
Gazze Hamas İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Şiddetli yağışlar İspanya'ya zarar vermeye devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:16
Selimiye Camii restorasyonunda 'ince işçilik' çalışmaları yapılıyor
16:15
Avrupa'da gaz fiyatları yılın en yüksek seviyesini gördü
16:12
İşgalci İsrail, 1 aydan uzun süredir BM yetkililerinin Gazze'nin kuzeyine erişimini engelliyor
16:07
AB, Apple'dan hizmetlerinde coğrafi engellemeyi kaldırmasını istedi
16:03
TMSF'nin Bursa'daki arsa ihalesine 210 kez teklif verildi
16:03
İngiltere'de STK'lardan, yapay zeka destekli göç sisteminin adaletsizliğe neden olacağı uyarısı
Türk-İslam dünyasının en büyük mezarlarından 'Selçuklu Meydan Mezarlığı'
Türk-İslam dünyasının en büyük mezarlarından 'Selçuklu Meydan Mezarlığı'
FOTO FOKUS
Kasaptan kaçan dana Van Gölü'ne girdi
Kasaptan kaçan dana Van Gölü'ne girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ