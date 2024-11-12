Duman 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.11.2024 15:32

Şiddetli yağışlar İspanya'ya zarar vermeye devam ediyor

İspanya'da 29 Ekim'de sel felaketine neden olan şiddetli yağışlar, ülkenin farklı yerlerinde etkili olmaya ve hasar vermeye devam ediyor.

Şiddetli yağışlar İspanya'ya zarar vermeye devam ediyor
[Fotograf: Reuters]

Şiddetli yağışlar son olarak ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesindeki Almeria kentini vurdu.

İki gündür etkili olan yağışlardan dolayı Almeria'nın kent merkezinin dışında Vicar, El Ejido ve Roquetas de Mar ilçelerinde bazı yolların çöktüğü, çok sayıda aracın selde sürüklenerek ciddi zarar gördüğü bildirildi.

Endülüs özerk yönetim hükümetine bağlı Acil Yardım kurumunun şiddetli yağışlardan etkilenen 40 kadar yere müdahale ettiği, araçlarında mahsur kalan 3 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

Şiddetli yağıştan dolayı Almeria çevresindeki bazı yolların trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

Diğer yandan İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), bugün ve yarın Valensiya, Balear Adaları ve Endülüs bölgelerinde metrekareye 100-120 litre kadar düşecek şiddetli yağışların beklendiği uyarısını yaptı.

Bu bölgelerde "önemli tehlike" olarak bilinen turuncu alarma geçildi.

İspanya'da 29 Ekim'deki sel felaketinde toplam 222 kişi hayatını kaybetmişti.

Hükümet, bir hafta arayla açıkladığı iki yardım ve önlem paketinde, 75'i Valensiya'da olmak üzere 78 ilçe ve kasabadaki afetzedelerin yaralarını sarmak ve bölgenin yeniden yapılanması için yaklaşık 14 milyar avro aktarılacağını duyurmuştu.

ETİKETLER
İspanya Yağış
Sıradaki Haber
Alman halkının büyük çoğunluğu İsrail’e askeri destek verilmesine karşı çıkıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:16
Selimiye Camii restorasyonunda 'ince işçilik' çalışmaları yapılıyor
16:15
Avrupa'da gaz fiyatları yılın en yüksek seviyesini gördü
16:12
İşgalci İsrail, 1 aydan uzun süredir BM yetkililerinin Gazze'nin kuzeyine erişimini engelliyor
16:07
AB, Apple'dan hizmetlerinde coğrafi engellemeyi kaldırmasını istedi
16:03
TMSF'nin Bursa'daki arsa ihalesine 210 kez teklif verildi
16:03
İngiltere'de STK'lardan, yapay zeka destekli göç sisteminin adaletsizliğe neden olacağı uyarısı
Türk-İslam dünyasının en büyük mezarlarından 'Selçuklu Meydan Mezarlığı'
Türk-İslam dünyasının en büyük mezarlarından 'Selçuklu Meydan Mezarlığı'
FOTO FOKUS
Kasaptan kaçan dana Van Gölü'ne girdi
Kasaptan kaçan dana Van Gölü'ne girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ