Çin'de bir kişinin aracını yürüyüş yapanların üzerine sürmesi sonucu 35 kişi öldü

Yerel polis biriminden yapılan açıklamaya göre olay, dün akşam saatlerinde Şiangcou merkez ilçesindeki bir spor kompleksinde meydana geldi. SUV tipi aracını, açık havada yürüyüş yapan yayaların üzerine süren kişi, 35 kişinin ölümüne, onlarca yayanın yaralanmasına yol açtı.

68 yaşındaki erkek sürücünün yakalandığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Olay, kentte bugün başlayan Cuhay Havacılık Fuarı (Airshow China) öncesine denk geldi.

Çin sosyal medyasında olayla ilgili paylaşımlar sansürlenirken henüz resmi açıklama yapılmadı.