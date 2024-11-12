Duman 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.11.2024 14:15

BM, 7 ayda 400 bin yeni Ukraynalı mültecinin Avrupa'ya geçtiğini bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Kelly Clements, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle savaştan ve bombalardan korunmak için 2024'ün başından ağustosa kadar 400 bin yeni Ukraynalı mültecinin Avrupa'ya geçtiğini söyledi.

BM, 7 ayda 400 bin yeni Ukraynalı mültecinin Avrupa'ya geçtiğini bildirdi
[Fotograf: AFP]

Clements, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Şubat 2022'de başladığını hatırlatan Clements, yoğun saldırılar ve zorlu kış mevsiminin başlamasıyla sivillerin ihtiyaçlarının da arttığını vurguladı.

Clements, "Rusya'nın, Ukrayna'daki enerji altyapısını tahrip etmesi, son aylarda enerji üretim kapasitesinin genel olarak yüzde 65'inin kaybolmasına yol açtı. Saldırılar devam ediyor, elektrik, ısıtma ve su kaynaklarını aksatıyor" dedi.

Ağustostan bu yana ülkenin doğusundaki yaklaşık 170 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyleyen Clements, bunların çoğunun çatışmaların yaşandığı bölgelerden tahliye edildiğini kaydetti.

Ukrayna içinde yaklaşık 4 milyon kişinin yerinden edildiğini ve ülke dışına sığınan 6,7 milyon kişinin bulunduğunu belirten Clements, "Savaştan ve bombalardan korunmak için 2024'ün başından ağustosa kadar Avrupa'ya 400 bin Ukraynalı yeni mülteci geçti" ifadelerini kullandı.

Clements, Ukrayna'da çok sayıda çocuğun eğitimlerine çevrim içi devam ettiğini, sosyal etkileşim ve sınıf deneyimlerinden de mahrum kaldığını kaydetti.

Harkov gibi bölgelerde çocukların hava saldırılarından kaçmak için yer altı sığınaklarında eğitim gördüğünü de bildiren Clements, bu alanların doğal ışık ve oyun alanları olmadığına işaret etti.

ETİKETLER
Ukrayna
Sıradaki Haber
Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeyinde kurulan pusuda 10 İsrail askeri hedef alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:33
Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı
14:30
Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı
14:32
Dünya Helal Zirvesi İstanbul'da yapılacak
14:38
Numan Kurtulmuş: Filistin bizim milli meselemiz
14:28
Çin'de aracını yürüyüş yapanların üzerine süren kişi, onlarca yayanın yaralanmasına neden oldu
14:28
Devlet Tiyatroları, Avrupa Tiyatro Konvansiyonu'na yeniden katıldı
Türk-İslam dünyasının en büyük mezarlarından 'Selçuklu Meydan Mezarlığı'
Türk-İslam dünyasının en büyük mezarlarından 'Selçuklu Meydan Mezarlığı'
FOTO FOKUS
84 yaşındaki sürücü geri manevra yaparken lokantaya daldı: O anlar kamerada
84 yaşındaki sürücü geri manevra yaparken lokantaya daldı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ