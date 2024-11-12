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Dünya
AA 12.11.2024 13:48

Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeyinde kurulan pusuda 10 İsrail askeri hedef alındı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde 10 İsrail askerine kurulan pusuda ölenlerin ve yaralananların olduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeyinde kurulan pusuda 10 İsrail askeri hedef alındı

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, 10 İsrail askerinin Cibaliya'nın El-Kasasib semtinde girdikleri bir evin, büyük bir patlayıcıyla havaya uçurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, kurulan pusuda ölen ve yaralanan askerlerin olduğu ifade edildi.

Pusuda ölen askerlerin, İsrail ordusunun bugün öldüğünü açıkladığı askerlerle aynı kişiler olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İşgalci İsrail ordusu, bu sabah, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistin direniş gruplarıyla yaşanan çatışmalar sırasında 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, Kfir Tugayı'na bağlı Şimşon Taburu'ndan 4 İsrail askerinin Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki çatışmalar sırasında öldüğü bilgisi verilmişti.

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