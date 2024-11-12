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Dünya
AA 12.11.2024 13:11

Nijerya'da maden ocağında meydana gelen göçükte 13 kişi öldü

Nijerya'nın Plateau eyaletinde maden ocağının çökmesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Nijerya'da maden ocağında meydana gelen göçükte 13 kişi öldü

Bassa Bölge Başkanı Joshua Riti, bugün yaptığı resmi açıklamada, 10 Kasım'da eyalete bağlı bir maden ocağında göçük meydana geldiğini bildirdi.

Riti, göçükte 13 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Ölenlerin 18-30 yaşlarında olduğunu aktaran Riti, "Bu, talihsiz bir olay. Bu gençler sadece bir geçim kaynağı arıyorlardı. Enerjilerini ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorlukları aşmak için kullanmak üzere yola çıkmışlardı ancak zamansız bir ölümle karşılaştılar" ifadelerini kullandı.

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