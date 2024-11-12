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Dünya
AA 12.11.2024 15:17

Katil İsrail'in Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar'a düzenlediği saldırıda can kaybı 17'ye yükseldi

İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde Lübnan'ın en kuzeyindeki Akkar'da bulunan Ayn Yakup beldesine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Katil İsrail'in Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar'a düzenlediği saldırıda can kaybı 17'ye yükseldi
[Fotograf: AA]

Lübnan resmi haber ajansı NNA, dün akşam saatlerinde Ayn Yakup beldesinde 2 katlı binayı hedef alan İsrail saldırısında toplam 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin yaralandığını kaydetti.

Hedef alınan binada, İsrail saldırılarından kaçarak Lübnan'ın güneyinden Akkar'a gelen Lübnanlı ve Suriyeli ailelerin bulunduğu belirtildi.

Saldırı nedeniyle bina tamamen yerle bir olurken çevredeki yapılarda ve araçlarda da hasar oluştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün akşam yaptığı açıklamada, Ayn Yakup'taki bir binaya düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ülkenin en kuzeyinde bulunan ve Lübnanlı Türkmenlerin de yaşadığı bilinen Akkar'da, daha önce İsrail bir köprüyü hedef alsa da can kaybı olmamıştı.

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