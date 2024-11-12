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Dünya
AA 12.11.2024 15:29

Alman halkının büyük çoğunluğu İsrail’e askeri destek verilmesine karşı çıkıyor

Almanya’da yapılan bir anket, halkın büyük çoğunluğunun Almanya’nın İsrail’e askeri destek vermesine karşı olduğunu ortaya koydu.

Alman halkının büyük çoğunluğu İsrail’e askeri destek verilmesine karşı çıkıyor

Körber Vakfı, Almanların dış politika ile ilgili tutumuna ilişkin yaptığı “The Berlin Impuls” adlı anketin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, ankete katılanların yüzde 70’i İsrail’e askeri destek verilmesine karşı çıktı.

Katılımcıların yüzde 87’si Almanya’nın Gazze’ye insani yardım sağlamasını isterken yüzde 64’ü Almanya’nın İsrail ile Hamas arasında ara buluculuk yapması gerektiğini savundu.

Ankete katılanların yüzde 57’si Almanya’nın Ukrayna’ya askeri destek vermesini istiyor. Bu oran, bir yıl önce yüzde 66 idi.

Katılımcıların 79'u Donald Trump'ın ABD’de başkanlık koltuğuna oturmasının Almanya ile ABD arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyeceğini ifade ederken yüzde 47’si ABD’nin Almanya’nın en önemli ortağı olduğunu belirtti.

Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin yükselişinin Almanya’nın küresel itibarına olumsuz etkisi olduğunu düşünenlerin oranı da yüzde 69 oldu.

Ankete katılanların yüzde 46’sı da uluslararası krizlerde Almanya’nın daha fazla müdahil olması gerektiğini savunuyor.

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