Hamas: İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmak için arabulucularla görüşmeler sürüyor

Hamas Sözcüsü Abdullatif El-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, "Halkımıza yönelik saldırıların durdurulması ve işgalcileri anlaşma uymaya ve planlarından vazgeçmeye zorlanması için arabulucularla görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı.

Ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını tekrarlayan Kanu, Filistin halkını "savaştan kurtarmak ve işgalcilerin Gazze'den çekilmesi için arabulucularla birlikte çalıştıklarını" kaydetti.

Kanu, "Gazze'ye yönelik abluka, aç bırakma ve yürütülen soykırım, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) acilen harekete geçmesini gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, telefon görüşmesinde Gazze'deki durumu ele almıştı.

Dışişleri Bakanı Abdulati'nin Katarlı mevkidaşı Al Sani'yle Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeler ile iki ülkenin ateşkes anlaşmasının muhkem hale getirilmesi ve 3 aşamasının da uygulanması için gösterdiği ortak çabalara ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu aktarılmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahından itibaren başladığı saldırılarda en az 710 kişi hayatını kaybetmiş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı.