ABD'de FBI'yı eleştiren ajan, gizli bilgi sızdırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı

İddianameye göre, yaklaşık 15 yıldır FBI'da görev yapan Jonathan Buma, korunması gerektiğine dair açık uyarılar içermesine rağmen yaklaşık 130 gizli dosyanın çıktısını alarak bu bilgileri başka kişilerle paylaştı.

Buma'nın kariyeri hakkında yazdığı kitabın taslağının "FBI'ın yabancı bir ülkenin kitle imha silahları programına yönelik soruşturmaları" hakkında ayrıntılar içerdiği ve bu taslağın e-posta aracılığıyla "ortaklarıyla" paylaştığı iddia edildi.

Buma, 17 Mart'ta New York'taki John F. Kennedy (JFK) Uluslararası Havalimanı'nda, yurt dışına çıkmak üzere uçağa binmeye hazırlanırken gözaltına alındı.

Ön duruşmasının ardından serbest bırakılan Buma'nın suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Buma'nın FBI'nın bazı soruşturmaları ele alış şekline ilişkin eleştirilerini medya, hükümet kurumları ve Kongreye açıklamalarıyla dile getirdiği biliniyor.