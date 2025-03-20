Avrupa ülkelerinde ırkçı saldırı ve söylemler son yıllarda artış gösterdi

Fransa ve İngiltere'de ırkçı saldırı oranları artarken Hollanda ve Bosna Hersek'teki siyasilerin ayrılıkçı söylemleri krize neden oldu.

Fransa'da din karşıtı suçlarda artış gözlendi

Fransa İçişleri Bakanlığına bağlı istatistik servisi SSMSI'nın raporuna göre ülkede 2024'te ırkçı, yabancı düşmanı ve din karşıtı 16 bin suç işlendi. 9 bin 400'ü yüksek ve orta seviyedeki suç kategorisine giren bu suçlar, 2023'e göre yüzde 11 artış gösterdi.

Ayrıca mağdurların çoğunu 25 ila 54 yaşındaki erkekler ve genellikle Afrika kökenli yabancılar oluşturdu. Başkent Paris'te ırkçı suç oranının, ülkenin geri kalanına göre 3-4 kat daha yüksek olduğu kaydedildi.

Fransa’da Müslümanlara karşı ırkçı saldırılar da artış gösterdi. Geçen yıl engelli bir Müslüman kadın, alışveriş mağazasının önünde dövüldü ve camilerin cephelerine ırkçı ifadeler yazılmaya devam edildi.

İngiltere'de Müslüman oldukları için 1029 kişi saldırıya uğradı

İngiltere'de polis, son 10 yılın en yüksek ırkçı saldırı ihbarını 2021-2022'de aldı. Polise bu bir yıllık dönemde 109 bin 843 ırkçı nefret suçu ihbarı yapıldı.

Ülkede Mart 2023-Mart 2024 tarihlerinde işlenen nefret suçlarının yüzde 70'ini ırkçı saldırılar oluşturdu. 140 bin 561 nefret suçu ihbarının başını 98 bin 799 bildirimle ırkçı saldırılar çekti.

Ulusal İstatistik Ofisine göre bu dönemde ırkçı saldırılara maruz kalanların yüzde 6'sı yaralanırken yüzde 15'i fiziki saldırıya maruz kaldı ancak yaralanmadı. Olayların yüzde 31'inde Asyalılar, yüzde 31'inde beyazlar, yüzde 24'ünde ise siyahiler hedef oldu.

Ülkede geçen yılın temmuz ayı sonunda başlayan ve ağustosun ilk haftasında sona eren aşırı sağcı şiddet olaylarında da farklı etnik kökenlerden Müslümanlar hedef alındı.

İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret suçlarını kaydeden "Tell MAMA" adlı kuruluşa göre aşırı sağcılar, geçen yıl dış görünüş olarak Müslüman olduklarını düşündükleri Güney Asyalı, Arap ve siyahiler ile başörtülüler, sakallılar ve yerel kıyafet giyenlere saldırdı.

Tell MAMA, geçen yıl dış görünüş itibarıyla Müslüman oldukları için saldırıya uğrayanların sayısını 1029 olarak açıkladı. Bunların yüzde 53'ü başörtüsü taktığını, yüzde 30'u sakallı olduğunu, yüzde 3'ü ise peçeli olduğunu bildirdi.

Müslüman kadınlar, daha çok cinsiyetçi ve ırkçı saldırıların hedefi olurken erkekler, bunların yanında istismarcılıkla da itham edildi. İstismarcılıkla itham edilenlerin başında Pakistanlılar geldi.

Hollanda, ayrımcılığın en çok hissedildiği ülkelerden biri

Hollanda'da aşırı sağcı PVV lideri Geert Wilders'ın en yüksek oyu alarak dört partili koalisyonun kurulmasının ardından kabinedeki ırkçılık iddiaları ve Fas kökenli Devlet Bakanı'nın istifası, ülkedeki son yıllarda artan ayrımcılığı gözler önüne serdi.

Hollanda'da Yardımlar ve Gümrükten Sorumlu Devlet Bakanı Nora Achahbar, Amsterdam'da 7 Kasım 2024'te UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrasında Bakanlar Kurulu toplantılarında kullanılan "ırkçı söylemler" nedeniyle istifa kararı aldı.

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS) verilerine göre 2023'te ülkede her 10 kişiden biri ayrımcılığa uğradığını bildirdi. 1,6 milyon kişiye denk gelen bu oran, 2021'deki rakamla benzerlik gösteriyor. Ayrımcılığın en sık dile getirilen nedenleri arasında ırk, ten rengi ve milliyetin olduğu belirtiliyor.

Avrupa Komisyonunun verilerine göre etnik kökene dayalı ayrımcılığın en çok hissedildiği Avrupa ülkeleri arasında yüzde 82 ile Hollanda başı çekiyor.

Hollanda'nın yakın tarihinde ayrımcılık nedeniyle yaşanan en büyük olaylardan birisi "Çocuk Bakım Yardımı Skandalı" olarak biliniyor. CBS, Vergi Dairesi yetkilileri tarafından bazı hesaplamalarda yapılan hatalar sonucu 2015'ten Haziran 2022'ye kadar 2 bin 90 çocuğun ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı.

Vergi Dairesi tarafından yapılan yanlış hesaplamalar nedeniyle "evrakta sahtecilik" gibi gerekçelerle çocuk bakım yardımları kesilen ve geçmişe dönük yüklü miktarda ödeme istenen ailelerin, yaşadıkları maddi yıkımın ardından bakımlarını ihmal ettikleri iddiasıyla çocukları ellerinden alındı.

Ayrımcılık yapıldığının ortaya çıkmasıyla Ocak 2021'de hükümet istifa etmiş, ayrımcılığa uğrayan ve bakım yardımının kesilmesi sebebiyle mağdur olan ailelere tazminat ödenmesine karar verilmişti.

Bosna Hersek'teki Sırp entitesinde ayrılıkçı söylemler yükseliyor

Bosna Hersek de son dönemde ayrılıkçı söylemlerle gündemde.

Ülkedeki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik, ayrılıkçı söylemlerine ilişkin somut adım atarak ülkenin derin siyasi krize sürüklenmesine neden oldu.

Bosna Hersek devlet kurumlarını tanımadığını söyleyen Dodik, bağımsızlığını ilan edeceğini savunduğu entite içinde paralel yapıların kurulması amacıyla süreç başlattı.

Öte yandan, Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşın ardından Sırp entitesindeki Müslümanlara yönelik baskılar da sürüyor.

Bölgedeki camilere zarar verilirken Müslümanlara çirkin söylemlerde bulunuluyor.