Çok Bulutlu 1.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.03.2025 11:05

Çin, dünyanın en uzun mesafeli kuantum iletişimini gerçekleştirdi

Çinli bilim insanlarının öncülüğündeki bir uluslararası araştırma ekibi, Çin ile Güney Afrika arasında uydu aracılığıyla 12 bin 900 metre mesafeden kuantum iletişimini gerçekleştirerek bu alanda rekor kırdı.

Çin, dünyanın en uzun mesafeli kuantum iletişimini gerçekleştirdi

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Teknoloji ve Bilim Üniversitesinden araştırmacılar, sonuçları Nature dergisinde yayımlanan deneyde, Jinan-1 teknoloji test uydusunu kullanarak Çin'deki yer istasyonundan Güney Afrika'daki yer istasyonuna gerçek zamanlı kuantum anahtar dağıtımı (QKD) yapmayı başardı.

Şifrelenmiş sinyalleri 12 bin 900 kilometre uzağa aktaran araştırmacılar, dünyanın en uzun mesafeli güvenli kuantum iletişimini gerçekleştirdi.

Deney, küresel ölçekte güvenli kuantum iletişimi potansiyelini göstermesi bakımından çığır açıcı görülüyor.

Çin Teknoloji ve Bilim Üniversitesinden araştırmacılar, 2022'de 833 kilometrelik fiber optik kablo üzerinde kuantum anahtar dağılımını gerçekleştirerek bu alanda rekor kırmıştı.

ETİKETLER
Çin Uydu İletişim Araştırma Bilimsel Araştırma
Sıradaki Haber
Güneş Sistemi dışında ilk kez karbondioksit keşfedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:49
Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 700 bin kolorektal kanser taraması yapıldı
11:40
Kripto varlıklar miras ve icra takibi kapsamında yer alıyor
11:34
Bakan Işıkhan: Tarihin en yüksek istihdam ve iş gücüne katılım oranına ulaştık
11:30
Denizaltıdan atılan ATMACA: Türkiye'nin 'sürpriz' gücü
11:40
Avrupa ülkelerinde ırkçı saldırı ve söylemler son yıllarda artış gösterdi
11:11
Çatı onarırken rüzgarın savurduğu baba ve oğlu hayatını kaybetti
Bazı illerde kar yağışı etkili oluyor
Bazı illerde kar yağışı etkili oluyor
FOTO FOKUS
Sobaya benzin döktü, alevlerden son anda kurtuldu
Sobaya benzin döktü, alevlerden son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ