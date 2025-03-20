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Dünya
AA 20.03.2025 09:49

Brent petrolün varili 70,86 dolardan işlem görüyor

Dün 70,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 70,54 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 artarak 70,86 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,29 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varili 70,86 dolardan işlem görüyor
[Fotograf: Reuters]

Petrol fiyatları, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle yükselişe geçti. İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesin bozulmasının ardından bölgede yeniden tırmanan çatışmalar, piyasalarda arz endişelerini artırdı.

Ayrıca, fiyatlar dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteren stok verilerinden destek buldu.

Martın başlarında düşük talep beklentileri, ABD'nin ticaret tarifeleri ve artan petrol arzı nedeniyle üç yılın en düşük seviyesine gerileyen petrol fiyatları, bu kayıplarını kısmen telafi etti. Ancak bu faktörler hala etkisini sürdürerek petrol fiyatlarının tam anlamıyla toparlanmasını sınırlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 700 bin varil artışla 437 milyon varil seviyesine yükseldiğini açıkladı.

ABD hükümetinin 19 Mart'ta açıkladığı verilere göre ham petrol stokları beklenenden daha fazla arttı. Bu durum, ABD'de yakıt talebinin ekonomik yavaşlama işaretlerine rağmen güçlü kalmaya devam ettiği yönünde iyimserliği artırdı.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de daha fazla teşvik önlemi beklentisi, petrol fiyatlarına destek sağlayan diğer unsur oldu. Ancak yatırımcılar, Çin ekonomisinin toparlandığına dair daha somut işaretler beklemeye devam ediyor.

Bu gelişmeler, petrol piyasalarında jeopolitik risk primini artırdı. Orta Doğu'daki çatışmaların petrol arzını kesintiye uğratabileceğine dair endişeler, fiyatları yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Uzmanlar, Rusya ve Ukrayna arasında geçici bir barış anlaşması sağlanmasının ve bir ay boyunca birbirlerinin enerji altyapısına saldırmama konusunda uzlaşmaya varmasını, piyasalar tarafından olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Öte yandan, küresel talepteki yavaşlama, artan petrol üretimi ve büyüyen ticaret savaşı endişeleri, fiyatların daha büyük bir toparlanma göstermesini engelliyor.

Brent petrolde teknik olarak 70,97 doların direnç, 68,07 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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