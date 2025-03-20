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Dünya
AA 20.03.2025 07:47

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi: ABD'nin desteği İsrail'i Gazze'de soykırıma teşvik ediyor

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), ABD'nin desteğinin İsrail'i Gazze'de soykırıma teşvik ettiğini bildirdi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi: ABD'nin desteği İsrail'i Gazze'de soykırıma teşvik ediyor

FHKC, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye'de bir taziye evini bombalamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Uluslararası toplumun Gazze'deki katliamların durdurulması için acilen harekete geçmeye çağrıldığı açıklamada, suskunluk, "suça ortak olmak" olarak nitelendirildi.

FHKC'nin açıklamasında, İsrail'in, Gazze'deki bu suçlarını ABD'nin mutlak desteği ve Batı'nın işbirliğiyle işlediği vurgulandı.

Açıklamada, İsrailli yöneticilerin Filistin halkının Gazze'den göç ettirilmesine ilişkin açıklamalarına verilecek cevabın, direnişi güçlendirmek, haklara sahip çıkmak ve topraklarda kök salmak yoluyla olacağına işaret edildi.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir taziye evini bombaladığı, ilk belirlemelere göre 16 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak dün Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 18 Mart sabahından bu yana düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 470'in üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BMGK'de Gazze'deki duruma ilişkin oturum düzenlendi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'deki durumu görüşmek için 18 Mart'ta yapılan oturumda söz alan ülke temsilcilerinin neredeyse hepsi İsrail'in saldırılarına tepki göstererek sivil ölümleri ve yardım girişlerinin engellenmesini kınarken, ABD'den ise İsrail'e destek mesajı gelmişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, "Çatışmaların yeniden başlamasının sorumluluğu tamamen Hamas'a aittir. Bu acımasız terör örgütü son birkaç hafta içinde kendisine sunulan her teklifi ve son tarihi kararlılıkla reddetmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusunun ayrım gözetmeyen saldırılar gerçekleştirmediğini savunan Shea, "İsrail ordusu, Hamas mevzilerini hedef almaktadır." diye konuşmuştu.

Shea, Hamas'ın sivil altyapıları kullanmaya devam ettiğini ve ABD'nin bu uygulamayı kınadığını belirterek, "ABD Başkanı (Donald) Trump Hamas'ın tüm esirleri hemen serbest bırakmasını yoksa çok büyük bir bedel ödeyeceklerini açıkça belirtti. İsrail'in atacağı adımları destekliyoruz." demişti.

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