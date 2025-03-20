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Dünya
AA 20.03.2025 10:11

Pentagon, cinsiyet değiştiren bireylerin orduya girmesini engellemek için harekete geçecek

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan Donald Trump'ın cinsiyet değiştiren bireylerin orduya katılmasını engelleyen kararnamesini geçici olarak durduran mahkeme kararına itiraz edileceğini açıkladı.

Pentagon, cinsiyet değiştiren bireylerin orduya girmesini engellemek için harekete geçecek

Hegseth, sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Mahkemenin itiraz kararına karşı Savunma Bakanlığı (Pentagon) olarak harekete geçeceklerini belirten Hegseth, "Bu karara itiraz ediyoruz ve kazanacağız." ifadesini kullandı.

Trump'tan, cinsiyet değiştirenlerin orduya katılımını engelleyen kararname

Trump, 28 Ocak'ta, eski Başkan Joe Biden yönetiminin bu konudaki politikasını tersine çevirerek, cinsiyet değiştirenlerin orduya katılmasını engelleyen başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

Böylece Trump, ABD hükümetinin resmi politikasını "erkek ve kadın olarak sadece iki cinsiyet vardır" şeklinde revize ettikten sonra orduda da benzer bir adım atmıştı.

Yargıç Reyes, dün söz konusu davaya ilişkin kararını açıklayarak, Başkan Donald Trump'ın cinsiyet değiştiren bireylerin orduya katılmasını engelleyen kararnamesini geçici olarak durdurmuştu.

Reyes, cinsiyet değiştirmiş 6 asker ve orduya katılmak isteyen 2 cinsiyet değiştiren kişiyi temsil eden avukatların ihtiyati tedbir talebini kabul etmişti.

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