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Dünya
AA 20.03.2025 11:05

Katil İsrail'in Gazze'ye 18 Mart'ta yeniden başlattığı saldırılarda can kaybı 710'a yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 18 Mart Salı gününden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 240 artarak en az 710'a yükseldiğini duyurdu.

Katil İsrail'in Gazze'ye 18 Mart'ta yeniden başlattığı saldırılarda can kaybı 710'a yükseldi
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halil Dakran, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne salı gününden bu yana devam eden saldırılarında şu ana kadar hastanelere 710 ölü, 900'den fazla da yaralı getirildiğini belirtti.

Dakran, İsrail'in saldırılarında yaralanan çok sayıda kişinin ablukanın yol açtığı temel ekipman ve ilaç eksikliği nedeniyle acil tıbbi yardım sağlanamaması sonucu hayatını kaybettiğini vurguladı.

Filistinli yetkili ayrıca, yaralıların yüzde 70'inin çocuk ve kadınlardan oluştuğunu ve çoğunun durumunun ağır olduğunu aktardı.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahından beri düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 470'in üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

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