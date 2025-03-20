Almanya'da Hessen eyalet hükümeti, okullarda cep telefonu kullanımını yasaklamayı planlıyor

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin haberine göre, Hessen'de Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi ve Sosyal Demokrat Partisiden (SPD) oluşan eyalet hükümetinin, okullarda cep telefonu kullanımı düzenlemesine ilişkin hazırladığı yasa tasarısını eyalet meclisine sunduğu belirtildi.

Haberde, hükümetin okullarda akıllı cep telefonu kullanımını genel olarak yasaklamak istediği ifade edildi.

Bu yasağın akıllı saatleri ve tablet gibi diğer dijital cihazları da kapsayacağı aktarılan haberde, ortaöğretim düzeyindeki okullara, cihazların sadece belirli alanlarda kullanılması yönünde istisnalar tanınacağı kaydedildi.

Haberde, ilkokullardaki öğrencilerin cihazları özel amaçlı kullanmalarının izin verilmediği ancak akıllı cihazların öğrenim amaçlı ve öğretmenin izniyle derste kullanılmasına izin verilebileceği belirtildi.

Söz konusu cihazların okula götürülmesinin de yasaklanmayacağı ifade edilen haberde, cep telefonlarının acil durumlarda kullanılabileceği aktarıldı.

Cihazların izinsiz kullanımı durumunda okul yönetiminin, cihazları aynı gün dersler bitene kadar öğrencilerden geçici olarak alabileceğinin altı çizildi.

Tasarının eyalet meclisinde kabul edilmesi durumunda yasanın ağustosta başlayacak yeni eğitim yılında yürürlüğe gireceği bilgisi paylaşıldı.

Hessen eyaletinin Eğitim Bakanı Armin Schwarz, okulların çocukların ve gençlerin dikkatleri dağılmadan ve korkmadan öğrenebilecekleri korunaklı alanlar olması gerektiğini belirterek, akıllı telefon kullanımının gençlerin ruh sağlığı ve öğrenme becerileri üzerinde olumsuz etki oluşturmaya devam etmesine seyirci kalınamayacağını vurguladı.

Almanya'da eğitimden eyaletler sorumlu olduğu için bu alandaki yasalar federal hükümet değil, eyalet hükümetleri tarafından hazırlanıyor ve eyalet meclislerinde oylanarak yasalaşıyor.

Ülkede şimdiye kadar okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin sadece Bavyera eyaletinde benzer sert kurallar alınmıştı. Baden-Württemberg eyalet yönetimi de okullarda cep telefonu kullanımını kısıtlama niyetinde olduğunu açıklamıştı.