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Dünya
AA 20.03.2025 12:29

Endonezya'da askerlere daha fazla sivil görev verilmesini öngören yasa teklifi onaylandı

Endonezya'da askeri yetkililere daha fazla sivil görev verilmesini öngören yasa teklifi, mecliste oy birliğiyle onaylandı.

Endonezya'da askerlere daha fazla sivil görev verilmesini öngören yasa teklifi onaylandı
[Fotograf: Reuters]

Meclis Başkanı Puan Maharani, parlamentoda düzenlenen oturumda yasanın demokrasi ve insan hakları ilkelerine uygun olduğunu bildirdi.

Oturumdaki oylamada yasa teklifi oy birliğiyle geçti. Böylelikle ülkede aktif askeri yetkililer için sivil görevlerin kapsamı genişletildi.

Daha önce ​​​​​​​savunma bakanlığı ve istihbarat teşkilatı gibi kuruluşlarda görev alabilen askeri yetkililere yönelik iş pozisyonları artırıldı.

Yasa değişikliği sayesinde aktif askerler ülkede başsavcılıklar, devlet sekreterliği, terörle mücadele ve narkotik teşkilatlarında görev alabilecek.

Bazı askeri rütbeler için emeklilik yaşı yükseltilerek kıdemli subayların aktif görevde daha uzun süre kalmalarına olanak tanınacak.

Ordunun adaptasyonu

Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, yasa değişikliğine ilişkin açıklamasında, ordunun jeopolitik değişimlere adaptasyonunun gerekliliğine işaret etti.

Sjamsoeddin, "Jeopolitik değişimler ve küresel teknoloji, ordunun geleneksel ve geleneksel olmayan çatışmalara karşı dönüşmesini gerektiriyor." dedi.

Jeopolitik zorluklara değinmeyen Sjamsoeddin, ulusal egemenliğin korunmasında Endonezyalıların asla hayal kırıklığına uğratılmayacağını kaydetti.

Endonezya Adalet Bakanı Supratman Andi Agtas, yasanın askeri hakimiyete dönüş anlamına gelmediğini ve jeopolitik zorluklar nedeniyle gerekli olduğunu savundu.

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