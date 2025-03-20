ABD'de Filistin destekçisi bir öğrenci daha gözaltına alındı

ABD medyasındaki haberlere göre, Hindistan asıllı Suri'nin avukatı Hassan Ahmad yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin masum bir insanı daha kaçırıp hapse attığını görmek alçaklığın da ötesinde." dedi.

Ahmad, Georgetown Üniversitesinde lisansüstü eğitim gören ve Washington Enstitüsünde ders veren Suri'nin İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) görevlileri tarafından Arlington kentindeki evinin önünde gözaltına alındığını aktardı.

Filistin'deki soykırıma karşı çıkan müvekkilinin yanlış bir şey yapmadığını kaydeden Ahmad, gözaltı sırasında görevlilerin müvekkiline, öğrenci vizesinin iptal edildiğini ilettiğini belirtti.

İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Tricia McLaughlin, sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Suri'nin "Hamas propagandası yaptığını ve sosyal medya üzerinden antisemitizmi teşvik ettiğini" savundu.

Suri'nin "Hamas'a üst düzey danışmanlık yapan, terörist olduğu bilinen veya şüphelenilen bir kişiyle yakın bağlantısı olduğunu" öne süren McLaughlin, ABD Dışişleri Bakanlığının Suri hakkında 15 Mart'ta "sınır dışı edilebilir" kararı verdiğini kaydetti.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi kayıtlarına göre Suri, Louisiana eyaletindeki Alexandria Gözaltı Merkezinde tutuluyor.

Georgetown'dan açıklama

Georgetown Üniversitesinden yapılan açıklamada, Suri'nin herhangi bir yasa dışı faaliyette bulunduğunun bilinmediği ve gözaltına alınmasına ilişkin gerekçenin üniversiteye ulaştırılmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Temel fikirler zor, tartışmalı veya sakıncalı olsa bile toplum üyelerimizin özgür ve açık sorgulama, müzakere ve tartışma haklarını destekliyoruz. Hukuk sisteminin bu davayı adil bir şekilde karara bağlamasını bekliyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 3 Mart'ta eşiyle birlikte evine girerken gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaştığı mesajda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.