İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında gerçekleştirilecek ikinci zirve hakkında açıklamalarda bulundu.

Kang Kyung-wha, Trump ile Kim arasında şubat sonunda gerçekleştirilmesi planlanan zirvede nükleerden arındırma konusunda somut sonuçlara ulaşılması gerektiğini belirterek, iki liderin uluslararası talepler doğrultusunda Kore yarımadasını nükleerden arındırma ve yarımadada kalıcı barışı sürdürme yolunda “gerçekten büyük adımlar atması” gerektiğini söyledi.

Trump-Kim zirvesi şubat sonunda

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin şubat sonunda olacağını açıkladı.

Sanders, "Başkan, yeri daha sonra duyurulacak zirvede, Kim ile bir araya gelmeyi dört gözle bekliyor" ifadesini kullandı.

Trump ile Kim Jong-un, ilk kez geçen yıl 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kuzey Kore ile ABD arasındaki nükleer anlaşma

Haziran ayında ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur'daki tarihi zirvede ilk defa bir araya gelmişti.

Tarihi zirvede taraflar, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması, ABD ve Kuzey Kore arasında yeni ilişkiler kurulması, yarımadada barışın sağlanması konusunda bir dizi taahhüdü içeren ortak bir açıklamaya imza atmıştı.

Kuzey Kore, 27 Nisan 2018'deki Panmunjom Deklarasyonu'nu yeniden teyit ederek, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılma sürecinin tamamlanması için çalışacağını taahhüt etmişti.

Kaynak: Reuters