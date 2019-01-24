İstatistikler, 2015 yılında 4.15 milyar olan cep telefonu kullanıcı sayısının, 2019 yılında 53 milyon artarak, 4.68 milyara ulaştığını gösteriyor. Bu sayının 2020 yılına kadar, 4.78 milyara ulaşması bekleniyor.

Akıllı telefonlar hızla artıyor

2014 yılı itibarıyla dünya genelinde 1.57 milyar kişi, akıllı telefon kullanıcısıydı. 2020 yılında bu sayının 2.87 milyara ulaşması bekleniyor.

Çin, akıllı telefon kullanıcı sayısında da ilk sırada

Dünyanın en kalabalık ülkeleri sırlamasında 1 milyar, 339 milyon 618 bin 778 kişi ile ilk sırada olan Çin, akıllı telefon kullanıcı sayısında da ilk sırada yer alıyor. Ülkede 2016 yılında 563 milyon olan akıllı telefon kullanıcı sayısının 2019 sonunda 675 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Akıllı telefon endüstrisi için önemli olan bir diğer adres ABD'de ise 2017 yılında 223 milyon olan akıllı telefon kullanıcı sayısının 2019'da 247.5 milyona ulaşması bekleniyor. Ülkenin toplam nüfusu ise 331 milyon 883 bin 986 kişi.

Sektörün liderleri Android ve IOS

Google'ın işletim sistemi Android ve Apple'ın işletim sistemi IOS, sektörün iki lideri. Sadece 2016 yılında Android veya iOS işletim sistemine sahip 1.5 milyar akıllı telefon satıldı.

Tüm akıllı telefon satışlarının yüzde 80'i Android işletim sistemli telefonlardan oluştu.

Telefon üreticileri Samsung ve Apple'ı liderlik sıralamasında Huawei, OPPO ve vivo takip ediyor.

Türkiye'de cep telefonu kullanımı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2018 Yılı 1. Çeyrek Pazar Verileri Raporu"na göre Türkiye'de mobil abone sayısı yaklaşık 78,9 milyon oldu. Mobil penetrasyon oranı yüzde 97,7'ye ulaştı.

Akıllı telefon kullanıcılarının sayısı ise 31 milyonu geçerek toplam nüfusun yüzde 38'ine ulaştı.

Türkiye, dünya geneli akıllı telefon kullanıcıları sıralamasında 17. sırada bulunuyor. İlk 10'da ise sırasıyla, Çin, Hindistan, ABD, Rusya, Brezilya, Endonezya, Japonya, Almanya, Meksika ve İngiltere bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber, Statista, BTK, e-marketer