ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklamasının ardından Facebook ve Instagram'ın, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hesabındaki onay ibaresini (mavi tik) kaldırdığı öne sürüldü.

Instagram ve Facebook’un Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kişisel hesaplarındaki onay ibaresini kaldırdığı iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı.

Maduro'nun daha önceden de Facebook ve Instagram hesaplarında onay ibaresi bulunmuyordu.

Maduro'nun Facebook sayfasında 771 bin 268 kişi, Instagram sayfasında 500 bin takipçisi bulunuyor.

Twitter'da ise Maduro'nun hesap onayının aktif olduğu görülüyor.

Venezuela'da Maduro'ya darbe girişimi

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, devlet başkanlığı yemini ederek ülkenin "geçici devlet başkanlığı" görevini üstlendiğini açıklandı.

Halka kendisini destekleme çağrısı yapan Guaido, "Biliyoruz ki bu tek kişilik bir iş değil ve sonuçları olacak. Bu büyük ulusal güç ve umut hareketinin önüne geçilmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump'ın kararı

ABD Başkanı Donald Trump ise Venezuela'da darbecilere destek oldu. Trump, muhalefetin kontrolündeki Juan Guaido'nun başkanı olduğu Ulusal Meclis'i tek meşru yönetim aracı olarak tanıdığını açıkladı.

Maduro, ABD ile tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini ve ABD'li diplomatların ülkeyi 72 saat içinde terk etmelerini istedi.

Türkiye'den darbe girişimine tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kalın, paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak Türkiye'nin desteğini ifade etti ve 'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' dedi. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde bütün darbe girişimlerine karşı ilkeli duruşunu koruyacaktır."

Kalın, mesajının sonunda "#WeAreMADURO" etiketine de yer verdi.

Kaynak: TRT Haber