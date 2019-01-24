Adli tıp incemelerinde elde edilen bilgileri kamuoyu ile paylaşan yetkililer, Tala (16) ve Rotana (22) Farea adlı iki kız kardeşin intihar ettiğini ve boğularak öldüğünü açıkladı.

Tıbbi Araştırma Sorumlusu Dr. Barbara Sampson, ''Araştırmalarımız, iki kız kardeşin birbirlerinin ayak ve kollarını bantla bağladıktan sonra Hudson nehrine atladıkları sonucunu ortaya çıkardı." dedi.

Ne olmuştu?

Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Amerikan kamuoyunun gündemine bu kez de New York'ta cesetleri bulunan iki Suudi kız kardeş gelmişti.

16 yaşındaki Tala ve 22 yaşındaki Rotana'nın cansız bedenleri 24 Ekim'de de Hudson Nehri'nin New York kıyısında birbirine bağlı halde bulunmuştu.

Kızların kim tarafından öldürüldüğü büyük tartışma konusu olmuştu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, genç kızların annesi 2 ay önce küçük kızının kaybolduğunu söylemiş, ancak anne, kızının ablasının yanında olduğunu öğrenince aramayı bırakmıştı.

2 kız kardeş olaydan bir hafta önce ortadan kaybolmuştu.

Kaynak: ABC News