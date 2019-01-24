Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın haberine göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçen hafta Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ve diğer yetkililerle bir araya gelen Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-chol'un aracılığıyla ABD Başkanından kişisel bir mektup aldı.

Kim'in, Kuzey Koreli temsilcinin ABD ziyaretinin sonucundan ve Trump'tan aldığı mektuptan "büyük memnuniyet duyduğunun" belirtildiği KCNA haberinde, Kuzey Kore liderinin, ABD Başkanının iki ülke arasındaki meselelerin çözümü konusundaki kararlılığını ve istekliliğini ifade etmesinden övgüyle bahsettiği aktarıldı.

Haberde, Washington ve Pyongyang arasında yapılması planlanan ikinci bir zirve için teknik hazırlıkların başlatılması talimatını veren Kim Jong-un'un, "Sabırla ve iyi niyetle bekleyeceğiz. ABD ile iki ülke tarafından ulaşılacak hedeflere doğru adım adım ilerleyeceğiz" ifadesine yer verildi.

Trump-Kim zirvesi şubat sonunda

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, 18 Ocak'ta, "Başkan Donald J. Trump (Kuzey Kore'nin) nükleerden arındırılması ve şubat sonunda yapılacak zirve konusunda Kim Yong-chol ile 1,5 saat görüştü" açıklamasını yapmıştı.

Sanders, "Başkan, yeri daha sonra duyurulacak zirvede, Kim ile bir araya gelmeyi dört gözle bekliyor" ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin şubat sonunda olacağı bildirilmişti.

Trump ile Kim, ilk kez geçen yıl 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kuzey Kore ile ABD arasındaki nükleer anlaşma

Haziran ayında ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur'daki tarihi zirvede ilk defa bir araya gelmişti.

Tarihi zirvede taraflar, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması, ABD ve Kuzey Kore arasında yeni ilişkiler kurulması, yarımadada barışın sağlanması konusunda bir dizi taahhüdü içeren ortak bir açıklamaya imza atmıştı.

Kuzey Kore, 27 Nisan 2018'deki Panmunjom Deklarasyonu'nu yeniden teyit ederek, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılma sürecinin tamamlanması için çalışacağını taahhüt etmişti.

Kaynak: AA