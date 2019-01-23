İsviçre'de düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'nun özel oturumuna video konferans yoluyla katılarak kendisine yöneltilen soruları cevaplayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore hakkında açıklamalarda bulundu.

Pompeo, şubat ayının sonuna kadar, Kuzey Kore ile nükleer konusunda ilerleme gerçekleşeceğine inandıklarını söyledi.

Kuzey Kore ile 2017'den beri dondurulan nükleer ve füze testlerine atıfta bulunan Pompeo, "Yapılacak çok iş var, ama iyi şeyler zaten oldu" dedi.

ABD ile Kuzey Kore arasında şubat ayının sonunda nükleer konusunda görüşme planlanırken, öte yandan Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından yayınlanan bir rapora göre, Kuzey Kore'nin varlığını açıklamadığı 20 balistik füze üssünden birinin ana füze merkez üssü olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Rapora göre, Sino-ri füze üssü, iki Korenin nükleerden arındırılan sınırının 212 kilometre kuzeyinde 18 kilometrelik alana kurulu.

İkinci Trump-Kim zirvesi şubatta

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin şubat sonunda olacağını açıklamıştı.

Görüşmenin açıklanması üzerine ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılacak 2. zirvede nükleerden arınma konusunda somut adımlar atılacağını söylemişti.

Kuzey Kore ile ABD arasındaki nükleer anlaşma

Haziran ayında ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur'daki tarihi zirvede ilk defa bir araya gelmişti.

Tarihi zirvede taraflar, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması, ABD ve Kuzey Kore arasında yeni ilişkiler kurulması, yarımadada barışın sağlanması konusunda bir dizi taahhüdü içeren ortak bir açıklamaya imza atmıştı.

Kuzey Kore, 27 Nisan 2018'deki Panmunjom Deklarasyonu'nu yeniden teyit ederek, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılma sürecinin tamamlanması için çalışacağını taahhüt etmişti.

Kaynak: Reuters