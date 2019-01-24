Sea Watch’un mültecileri taşıyan gemisinin mürettebatı, gemide bulunan göçmenlerin Libya’ya dönmekten korktuğunu ve denizde hava durumunun kötü olmasının kendilerini endişelendirdiğini ifade etti.

Sea Watch, göçmenlerin Libya’ya iadesi için çalışmalar yaptıklarını ancak Libya makamlarından şu ana kadar herhangi bir cevap alamadıklarını kaydetti.

Geçtiğimiz sene kasım ayında, Libya'nın Mısrata kentinde denizden kurtarıldıktan sonra gemiden inmeyi reddeden ve Avrupa ülkelerinden birine gitmek isteyen 80’e yakın göçmen gemiden zorla tahliye edilmişti.

Libya'da işkence gördüklerini anlatıyorlar

Sea Watch’a ait gemide battaniyelere sarılarak soğuktan korunmaya çalışan 47 göçmen, Libya’da uğradıkları işkenceleri anlatarak, geri dönmek istemediklerini söylüyor.

Öte yandan gönüllü olarak göçmen kurtaran bir diğer STK Open Arms ise yaptığı açıklamada, 2019’un ilk 21 gününde 200 kişi Akdeniz'de boğularak can verdini duyurdu.

Kaynak: Infomigrants,Human Right Watch