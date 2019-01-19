Güney Kore hükümet sözcüsü Kim Eui-Keum, hükümetinin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında şubat ayının sonunda gerçekleşmesi planlanan görüşmeyi memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Kim Eui-Keum, zirvenin "Kore yarımadasında kalıcı barışı sağlamak için sağlam bir temel oluşturmada bir dönüm noktası" olacağını belirterek, Güney Kore'nin, ABD ve Kuzey Kore ile birlikte Kore Yarımadası’nın “tamamen nükleerden arındırılması” ve “kalıcı barış” için çalışacağını söyledi.

Trump-Kim zirvesi şubatta

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin şubat sonunda olacağını açıkladı.

Sanders, "Başkan, yeri daha sonra duyurulacak zirvede, Kim ile bir araya gelmeyi dört gözle bekliyor" ifadesini kullandı.

Trump ile Kim Jong-un, ilk kez geçen yıl 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: Reuters