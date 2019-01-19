Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan Praterstern garı önünde toplanan protestocular, "Nazilere yönetimde yer yok", "Sendikalar ırkçılık ve Nazilere karşı" yazılı pankartlar açtı.

Aşırı sağcı partinin Avrupa Birliği (AB) seçimleri öncesi Viyana Fuar alanında yeni yıl buluşması başlıklı toplantısına tepki gösteren eylemciler, fuar alanına kadar yürüdü.

Gösteriyi organize eden sivil toplum kuruluşu Linkswende'nin Basın Sözcüsü David Albrich, burada yaptığı konuşmada, aşırı sağcı partinin Nazi dünya görüşünü temsil ettiğini söyledi.

Albrich, FPÖ Genel Başkanı Heinz Christian Strache başta olmak üzere üst düzey çok sayıda parti yöneticisinin "ırkçı kimlikçiler hareketi" gibi oluşumlarla yakın temas içinde olduğunu ifade etti.

İslamofobik, ırkçı ve antisemitik bir partinin parlamentoda yerinin olmadığını vurgulayan Albrich, "FPÖ’ye karşı her alanda mücadele yürütmeliyiz. Viyana başta olmak üzere Avusturya’nın tamamında nefret söylemiyle toplumu ayrıştıran, ırkçı politikalarıyla insanları hedef gösteren aşırı sağcı partiye izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Avusturyalı aktivist Marilen Lorenz de Nazi dünya görüşünü yayan aşırı sağcı partinin Viyana’da yerinin olmadığını belirterek, aşırı sağcı partinin ırkçı politikalarla yalnız zenginlerin faydalandığı yasalar hayata geçirdiğini savundu.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri, yaklaşık 2 saat sürdü.

Kaynak: AA