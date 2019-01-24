İngiltere'deki üst düzey terörle mücadele yetkilisi Neil Basu, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci Brexit'in oluşturduğu kaosun yol açtığı ateşli atmosferin, aşırı sağ gruplar tarafından kötü yönde kullanılabileceği uyarısında bulundu.

Basu, BBC'ye yaptığı açıklamada, referandumdan sonra nefret suçlarında ani bir yükseliş gördüklerini, bunun asla gerilemediğini belirterek, “Öyleyse, insanların şu anda sahip olduğumuz ateşli atmosfer tarafından radikalleştirilmesi olasılığı her zaman var" dedi.

2016 referandumundan sonra nefret suçları ve aşırı sağcı söylemin artış gösterdiğini ve "Ulusal Eylem" (National Action) gibi aşırı sağcı örgütlerin büyümesinde bir artış olduğunu belirten Basu, İngiltere'de 2017'den beri 4'ü aşırı sağcı gruplar tarafından düzenlenen 18 terör planının engellendiğini söyledi.

Brexit'ten sonra daha yüksek düzeyde saldırılara işaret eden bir istihbarat olmadığını vurgulayan Basu, "Beni endişelendiren en önemli şey... Toplulukların bölünmesi ve toplulukların birbirine düşürülmesidir" dedi.

Suriyeli bir öğrenci saldırıya uğramıştı

İngiltere'de yaşayan 15 yaşındaki Suriyeli bir öğrenci, geçtiğimiz kasım ayında, okul arkadaşları tarafından saldırıya uğramış, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından ise olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, 2 yıl önce Suriye'den İngiltere'ye gelen öğrencinin, uzun zamandır İngiliz öğrenciler tarafından zorbalığa maruz kaldığı, ancak ne okul yönetiminin ne de polisin duruma müdahale etmediği açıklanmıştı.

Kaynak: BBC, CNN International