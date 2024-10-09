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Dünya
AA 09.10.2024 12:56

Güney Kore Devlet Başkanı: Kuzey ile birleşmek barış ve istikrarı sağlayacak

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, "birleşik ve nükleer silahlardan arındırılmış Kore Yarımadası'nın" Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrara katkı sağlayacağını ve yeni ekonomik fırsatların önünü açacağını söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı: Kuzey ile birleşmek barış ve istikrarı sağlayacak

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, Singapur'a ziyareti sırasında düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, Kuzey Kore ile Güney'in birleşmesini amaçlayan "birleşik Kore" vizyonuna yönelik açıklamalarda bulundu.

"Birleşik ve nükleer silahlardan arındırılmış Kore Yarımadası'nın" Hint-Pasifik bölgesindeki barış ve istikrara katkı sağlayacağını vurgulayan Yoon, bu birleşmenin bölgedeki seyrüsefer güvenliğini de artıracağını belirtti.

Yoon, "Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerinin ortadan kalkması, uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme rejimini güçlendirecek, bu da hem bölge içinde hem de bölgeler arasında barış ve güvenin tesis edilmesine yönelik çabaları büyük ölçüde artıracaktır" dedi.

Birleşik Kore'nin, Hint-Pasifik'teki ekonomik kalkınmanın yanı sıra eğitim ve ulaşım altyapısı gibi pek çok alandaki gelişmelerde etkili olacağını söyleyen Yoon, bu vizyon kapsamında bölgedeki çok taraflı serbest ticaretin yeniden canlandırılması taahhüdünde bulundu.

Yoon, ayrıca bu birleşmenin "yoksulluk ve zulümden muzdarip" 26 milyon Kuzey Koreli için "nimet" olacağını ve insan haklarını teşvik edeceğini kaydetti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, ağustosta, "özgür ve birleşik Kore" vizyonunu tanıtarak, "Kore Yarımadası'nın tamamında halkın hak sahibi olduğu birleşik, özgür ve demokratik bir ulus kurulduğunda nihayet tam özgürlüğe kavuşmuş olacağız" demişti.

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