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Dünya
AA 09.10.2024 12:37

Katil İsrail'in 369 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bini geçti

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 45 kişinin ölümüyle 42 bin 10'a çıktı.

Katil İsrail'in 369 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bini geçti
[Fotograf: AP]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 369 gündür uyguladığı soykırıma ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 45 kişinin öldüğü, 130 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 42 bin 10'a, yaralı sayısının 97 bin 720'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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