BM, İsrail saldırılarında Lübnan'daki 3 Filistin mülteci kampının etkilendiğini bildirdi

UNRWA, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında etkilenen Filistin mülteci kamplarının Sayda, Sur ve Trablusşam kentleri civarında olduğu aktarıldı.

Güvenlik riski nedeniyle Sur'daki UNRWA çalışanlarının da yerinden olduğu bu nedenle de bu kentteki faaliyetlerin büyük kısmının geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.

Lübnan'ın güneyinde 3, başkent Beyrut'ta bir olmak üzere 4 Filistin mülteci kampı sakinlerinin saldırılar nedeniyle büyük oranda göç etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

UNRWA'nın İsrail saldırıları sonrası Lübnan'da 11 sığınma merkezi açtığı ve bu merkezlerden üçünün tam kapasiteye ulaştığı aktarıldı.

İsrail'in kurulduğu 1948'deki ve 1967'deki savaşlarda yüz binlerce Filistinli vatanlarından sürülmüştü.

Bu Filistinlilerin büyük kısmı Lübnan, Ürdün, Suriye ve Gazze'deki mülteci kamplarında hayata tutunmaya çalışıyor.

Aradan geçen onlarca yıla rağmen İsrail bu mültecilerin ülkelerine dönmelerine izin vermiyor.

BM'ye göre, Lübnan'da 200 binden fazla Filistinli mülteci bulunuyor.