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Dünya
AA 09.10.2024 12:21

Japonya Başbakanı İşiba, erken seçim öncesi Meclisi feshetti

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, 27 Ekim'de yapılacak erken seçim öncesi Temsilciler Meclisini feshetti.

Japonya Başbakanı İşiba, erken seçim öncesi Meclisi feshetti
[Fotograf: AA]

Geçen hafta yeni kabinesiyle göreve başlayan Başbakan İşiba, erken genel seçimde ilk siyasi sınavını vermeye hazırlanıyor.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, İşiba kabinesi, ay sonundaki erken genel seçim için Meclisi feshetme kararı aldı.

İşiba, konuya ilişkin açıklamasında, "Japonya'yı ve halkını korumak için hükümeti yönetmeyi sürdürmemiz kritik öneme sahip. Kamuoyundan doğrudan bir yargı almak amacıyla Meclisi feshetmeye karar verdim" ifadesini kullandı.

Fesih kararını, Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nukaga Fukuşiro, Genel Kurulda milletvekillerine duyurdu.

Milletvekilleri, seçimle kazandıkları koltuklarını kaybettiklerini ifade etmenin geleneksel yolu kabul edilen "banzai (hurra)" diye bağırdı.

Bundan sonra ne olacak?

Karar doğrultusunda, erken genel seçimin kampanya süreci 15 Ekim'de başlayacak ve 27 Ekim'de sandığa gidilecek.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) içi siyasi bağış fonu skandalı sonrası önceki Başbakan Kişida Fumio, istifa kararı almıştı.

27 Eylül'de parti içi seçimin ikinci turunda LDP liderliğinde seçilen İşiba, partisinin hakimiyetindeki Mecliste 1 Ekim'de ülkenin 102. başbakanı olmuştu.

Muhalefetten "balayı dönemi" eleştirisi

Ana muhalefetteki Anayasal Demokratik Parti (CDP) liderliğine yeni seçilen eski Başbakan Noda Yoşihiko, İşiba'nın kararını eleştirdi.

LDP içi siyasi bağış fonu skandalının etkisinin hissedildiğini kaydeden Noda, İşiba'nın, seçmenlerin dikkatini "gizli para" meselesinden uzaklaştırmaya çalıştığını savundu.

Noda, görevi 8 gün önce teslim alan İşiba'nın, "balayı döneminde LDP'nin zafer kazanabileceği düşüncesiyle Meclisi erken feshettiğini" öne sürdü.

Ekim 2021 karnesi

Japonya'da son genel seçim 31 Ekim 2021'de düzenlenmişti.

Çoğunluğun 233 sandalyeyle elde edildiği 465 koltuklu Mecliste, iktidardaki LDP 261 sandalye kazanmıştı. 276 sandalyeyle seçime giren LDP, bu seçimde 15 sandalye kaybetmişti.

Ana muhalefetteki CDP ise 96 sandalye kazanmıştı.

Temsilciler Meclisi milletvekillerinin olağan görev süresinin normal şartlarda Ekim 2025'te sona ermesi gerekiyordu.

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