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Dünya
Sciencealert 12.06.2025 07:42

Güneş’te dev bir delik açıldı: Dünya’ya yüksek hızlı güneş rüzgarı gönderiyor

Güneş'in atmosferinde dev bir delik açıldı ve bu bölgeden çıkan yüksek hızlı güneş rüzgarı, doğrudan Dünya’ya doğru ilerliyor.

Güneş’te dev bir delik açıldı: Dünya’ya yüksek hızlı güneş rüzgarı gönderiyor

NASA’nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından aşırı morötesi dalga boylarında yapılan gözlemler, Güneş’in güney yarımküresinde "bıyık şeklinde" dev bir koronal delik oluştuğunu gösterdi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’nin (NOAA) Uzay Hava Tahmin Merkezi verilerine göre, bu akış, 14 Haziran Cumartesi günü itibarıyla Dünya’da orta düzeyde (G2) bir jeomanyetik fırtına başlatacak.

Koronal delikler nasıl oluşuyor?

Koronal delik, Güneş yüzeyindeki manyetik alanların zayıfladığı ve açıldığı bir bölgeyi ifade ediyor. Bu bölgelerden, Güneş’ten sürekli olarak yayılan yüklü parçacık rüzgarı, çok daha rahat şekilde uzaya kaçabiliyor.

Dünya’nın yakınından geçen bu yüksek hızlı parçacıklar, gezegenimizin manyetik alanı ile etkileşime giriyor. Manyetik alan çizgileri boyunca kutuplara taşınan parçacıklar, burada atmosferin üst katmanındaki gazlarla etkileşerek aurora olarak bilinen kuzey ve güney ışıklarını oluşturuyor.

G2 seviyesi ne anlama geliyor?

G2 seviyesi (ölçek G5’e kadar çıkıyor ve bu seviye oldukça nadir görülüyor), ciddi bir tehlike oluşturmayan orta düzey bir fırtına anlamına geliyor. Ancak bu süreçte:

Bazı uyduların yörüngelerinde küçük düzeltmeler gerekebilir,

Yüksek frekanslı radyo iletişiminde kısa süreli kesintiler yaşanabilir.

İnsanlar için en heyecan verici gelişme ise aurora olasılığı. Bu hafta, kuzey ve güney yarımkürede yaklaşık 55 derece enleme kadar aurora gözlemleri yapılabilecek.

Görsel şölen bekleniyor

Kuzey Yarımküre’de yaz gündönümüne yaklaşırken, yılın en kısa gecesi yaşanacak. Bu da gözlem süresini kısaltabilir ancak aurora avcıları için yine de kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor.

Bu yıl, Güneş’in 11 yıllık döngüsündeki maksimum aktivite dönemine girilmiş olması sayesinde, aurora görüntüleri oldukça sık ve parlak şekilde gözlemleniyor.

Ancak uzmanlar, bu yeni fırtınanın da gökyüzünü muhteşem bir ışık gösterisine dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.

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