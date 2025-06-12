Dünyada ABD’ye yönelik görüşler son bir yılda daha da kötüleşti

Pew Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen, 28 binden fazla kişiyle yapılan ankete göre, araştırmaya katılan 24 ülkenin yarısından fazlasında ABD’ye yönelik görüşler son bir yılda kötüleşti.

Meksika, İsveç, Polonya ve Kanada’da ABD’ye yönelik olumlu görüşlerde 20 puanın üzerinde düşüş yaşandı. Birleşik Krallık’ta da oran yüzde 54’ten yüzde 50’ye geriledi.

Katılımcılara, Trump’ın "küresel meselelerde doğru olanı yapacağına" ne kadar güvendikleri sorulduğunda, yalnızca yüzde 34 bir dereceye kadar güven duyduğunu belirtti. Yüzde 62 ise "az" ya da "hiç güven duymuyorum" yanıtını verdi.

Güven en düşük Meksika ve Avrupa’da

Ankette, Trump’a en fazla güven duyan ülkeler arasında:

Nijerya yüzde 79

Kenya yüzde 74

İsrail yüzde 69

Macaristan yüzde 53

Hindistan yüzde 52 yer aldı.

Buna karşın 19 ülkede Trump’a yönelik görüşler ağırlıklı olarak olumsuz oldu.

Meksika’da yüzde 91

İsveç’te yüzde 85

Almanya’da yüzde 81

İspanya’da yüzde 80

Türkiye’de yüzde 80 oranında katılımcı Trump’a güvenmediğini belirtti.

Ayrıca Avustralya, Kanada, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerde de "hiç güvenmiyorum" yanıtı çoğunluğu oluşturdu.

Birleşik Krallık’ta ise yüzde 47 tamamen güvenmediğini, yüzde 15 ise çok az güven duyduğunu söyledi.

En düşük güven iklim krizi yönetiminde

Katılımcılar ayrıca Trump’ın şu başlıklardaki performansına ilişkin görüşlerini de paylaştı:

ABD göç politikaları

Rusya-Ukrayna savaşı

ABD-Çin ilişkileri

Küresel ekonomi

Orta Doğu politikaları

İklim değişikliği

Bu başlıkların tamamında Trump’a güven düşük kaldı.

En düşük güven iklim değişikliği yönetiminde (yüzde 21) gözlendi. Görece en yüksek güven ise ABD göç politikalarında (yüzde 36) oldu.

Trump’ın Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-Çin ilişkileri konularındaki yaklaşımına da NATO üyelerinin çoğunluğu ve Japonya, Güney Kore, Avustralya’da büyük oranda güven duyulmadığı görüldü.

"Kibirli ve tehlikeli"

Ankete göre Trump’ın kişisel özellikleri arasında en çok:

yüzde 80 ile "kibirli"

yaklaşık yüzde 66 ile "tehlikeli" olduğu düşünüldü.

Yaklaşık yüzde 40 ise Trump’ın "karmaşık sorunları anlayabildiğini", "diplomatik olduğunu" veya "başkanlığa yeterli olduğunu" düşündü.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 66’sı, Trump’ın "dürüst" olmadığını söyledi. Ancak aynı oranda kişi, onu "güçlü bir lider" olarak tanımladı. Bu oran, hem olumlu hem de olumsuz görüşün baskın olduğu ülkelerde arttı.

Sağ ve aşırı sağ seçmen Trump’a daha olumlu bakıyor

Anket, siyasi eğilimlere göre Trump’a yönelik büyük görüş farkları da ortaya koydu.

İsrail’de sağ görüşlülerin yüzde 93’ü, sol görüşlülerin ise sadece yüzde 21’i Trump’a güven duyduğunu belirtti.

Avrupa’da ise aşırı sağ ve sağ popülist parti seçmenleri Trump’a daha olumlu baktı:

Macaristan’da iktidardaki Fidesz partisinin destekçileri arasında Trump’a güven yüzde 88, muhalifler arasında yüzde 27.

Almanya’da AfD destekçileri arasında güven yüzde 56, karşıtlarında ise sadece yüzde 8.

Polonya’da Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) seçmenleri ve Birleşik Krallık’ta Reform Partisi seçmenleri arasında bu oran yüzde 62.

Hollanda’da PVV destekçileri arasında yüzde 43.

Fransa’da Ulusal Birlik (RN) destekçileri arasında yüzde 39.

İsveç Demokratları arasında ise yalnızca yüzde 31.

Kadınlar arasında güven daha düşük

Ankete göre 24 ülkenin 17’sinde Trump’a erkekler kadınlara kıyasla daha fazla güven duyduğunu belirtti.

Bu fark:

İsveç’te 19 puan (kadınlar yüzde 5 - erkekler yüzde 24),

Birleşik Krallık’ta 17 puan (kadınlar yüzde 28 - erkekler yüzde 45),

Fransa’da 12 puan (kadınlar yüzde 16 - erkekler yüzde 28),

İspanya’da 8 puan (kadınlar yüzde 15 - erkekler yüzde 23) oldu.

ABD imajı da zayıfladı

Ankete göre son bir yılda 15 ülkede ABD’ye yönelik olumlu görüş azaldı, 6 ülkede ise değişmedi.

Yalnızca İsrail, Nijerya ve Türkiye’de ABD’ye yönelik olumlu görüş geçen yıla göre artış gösterdi.

Genel olarak, 24 ülke genelinde:

Katılımcıların yüzde 49’u ABD’ye olumlu, yüzde 49’u olumsuz baktığını söyledi.

Ayrıca, ABD demokrasisinin işleyişine dair yüzde 50 "iyi çalışıyor", yüzde 46 "kötü çalışıyor" dedi.

Anketin kapsamı

Anket 8 Ocak - 26 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Araştırma kapsamındaki ülkeler:

Arjantin, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Hindistan, Endonezya, İsrail, İtalya, Japonya, Kenya, Meksika, Hollanda, Nijerya, Polonya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, Türkiye ve Birleşik Krallık.