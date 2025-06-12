Yapay zeka destekli sistemler kayıp bagaj oranını düşürdü

Aynı dönemde yolcu sayısı yüzde 8,2 artarken, kayıp bagaj oranı da her 1.000 yolcuda 6,3’e geriledi. Bu oran 2023 yılında 6,9 idi. Böylece, 2007'den bu yana kayıp oranı yüzde 67 oranında azalmış oldu.

SITA, havalimanları ve havayolu şirketlerinin bagajları artık gerçek zamanlı takip, yapay zeka destekli analizler ve self-servis sistemleri ile daha hassas bir şekilde işlediğini belirtti. Raporda bu teknolojilerin "artık deneysel değil, standart hale geldiği" ve "etkilerini açıkça gösterdiği" vurgulandı.

"Seyahat deneyimini dönüştürüyoruz"

SITA CEO’su David Lavorel, "Otomasyon ve gerçek zamanlı takip sayesinde radikal bir değişim yaşandı," dedi.

"Artık yolcular bagaj deneyiminin de bir yolculuk paylaşım ya da kargo uygulaması kullanmak kadar kolay ve şeffaf olmasını bekliyor."

Lavorel, "Artık mesele yalnızca bagaj taşımak değil, yolculara sorunsuz ve bağlantılı bir yolculuk deneyimi sunmak. Havayolu şirketleri teknolojiyi yolcu deneyimini geliştirmek, maliyetleri düşürmek ve uygulaması kolay sistemler kurmak için kullanmaya hazır," dedi.

"Ortaklarımızla birlikte, bagaj işlemlerini yeniden tasarlıyoruz. Yolculara uçuşun başından varışa kadar tam görünürlük ve kontrol sağlıyoruz. Böylece yolcular daha huzurlu ve daha kolay seyahat edebiliyor."

5 milyar dolarlık maliyet

Tüm bu gelişmelere rağmen, kaybolan bagajların sektöre geçen yıl yaklaşık 5 milyar dolar (4,2 milyar sterlin) maliyet oluşturduğu belirtildi. Bu maliyet, kuryeyle iade, müşteri hizmetleri, tazminat işlemleri ve kaybedilen verimlilik gibi kalemlerden kaynaklandı.

2024 yılında hatalı işlenen bagajların yüzde 74’ünde en yaygın sorun gecikme oldu.

Rapora göre, hatalı işlenen 33,4 milyon bagajın yüzde 66’sı, 48 saat içinde yolculara teslim edildi.

Kayıp bagaj riskini azaltmanın yolları

The Independent seyahat muhabiri Simon Calder, yolculara bagajlarının kaybolması durumunda uygulanacak sürecin oldukça "alışıldık" olduğunu belirtti.

Calder, "Her havayolu şirketinin, bagaj salonunda, yer hizmetleri tarafından yürütülen bir temsilcisi bulunur. Bagajınız gelmezse bu temsilciye başvurup kayıp raporu doldurmanız gerekir," dedi.

Eğer bagaj salonunda temsilci yoksa, havayolu şirketinin internet sitesindeki kayıp bagaj portalından da rapor doldurulabiliyor. Bunun ilk 24 saat içinde yapılması öneriliyor.

Calder ayrıca, kaybolan bagajların genellikle havayolu hatasından kaynaklandığını ve tamamen önlenmesinin mümkün olmadığını, ancak bazı önlemlerle riskin azaltılabileceğini söyledi.

İşte bazı öneriler:

El bagajı kullanmaya öncelik verin; bagaj kaybı riskini azaltmak için temel eşyalarınızı el bagajına yerleştirin.

Bagajın içine iletişim bilgilerinizi içeren bir etiket yerleştirin; dış etiketler kopabilir.

Gecikmeli bagajların iadesi havayolu sorumluluğundadır.

Çoğu bagaj 5 gün içinde bulunur. Yolcular gecikme sürecinde temel ihtiyaçlar için makul harcamaları talep edebilir.