İnsan boyutundaki canavar Labubu bebeği 150 bin dolardan fazla fiyata satıldı

131 santimetre boyundaki figür, Yongle Uluslararası Müzayede salonunda 1,08 milyon yuana (150 bin 324 dolar; 110 bin 465 sterlin) satıldı.

Müzayede yetkilileri, bu figürün dünyanın en pahalı oyuncakları arasında yer aldığını ve türünün en yüksek fiyata satılan örneği olduğunu açıkladı.

Ünlülerle birlikte ün kazandı

Labubu, yaklaşık 10 yıl önce Hong Konglu sanatçı Kasing Lung tarafından tasarlanan sevimli canavar karakterleri olarak biliniyor. Son yıllarda bu oyuncaklar, ünlülerin desteğiyle hızla popülerlik kazandı.

Çinli oyuncak firması Pop Mart tarafından satılan Labubu bebekleri normalde yaklaşık 50 yuan (yaklaşık 7 dolar) fiyatla piyasaya sürülüyor.

Bu haftaki müzayede tamamen Labubu koleksiyonuna ayrıldı.

Toplamda 48 parça satışa sunuldu ve yaklaşık 200 kişi müzayedeye katıldı. Müzayede sonunda toplam 3,37 milyon yuan gelir elde edildi.

Sosyal medyada küresel çılgınlık yarattı

Labubu figürleri, özellikle K-pop grubu Blackpink’in yıldızı Lisa başta olmak üzere, pek çok ünlünün sosyal medya paylaşımlarında sıkça yer almasıyla küresel bir satın alma çılgınlığına yol açtı.

Rihanna ve Dua Lipa gibi diğer ünlüler de Labubu temalı peluş oyuncakları kullanırken görüntülendi.

Eski İngiltere milli futbol takımı kaptanı David Beckham da, Instagram hesabında çantasına takılı bir Labubu figürüyle fotoğraf paylaşmıştı.

Satışlar ikiye katlandı

Artan talep nedeniyle, bu yılın başlarında Birleşik Krallık’taki Pop Mart mağazalarında müşteriler arasında çıkan kavga haberleri üzerine, şirket bu oyuncakların satışını geçici olarak durdurmuştu.

Pop Mart genellikle bu koleksiyon figürlerini, tasarımın paket açılana kadar bilinmediği sürpriz kutular (blind box) şeklinde satıyor. Bu da oyuncakların koleksiyoncular arasında daha da cazip hale gelmesini sağlıyor.

Labubu oyuncaklarının popülaritesi, Pop Mart’ın ticari başarısına da katkı sağladı.

Şirketin 2024 yılı geliri 13 milyon yuana ulaşarak bir önceki yılın iki katından fazlasına çıktı.

Pop Mart, geçen yıl aralarında İtalya ve İspanya’nın da bulunduğu beş yeni ülkede mağaza açtı.