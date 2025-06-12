Trump yönetiminin göçmen operasyonlarında kimler gözaltına alındı?

Trump yönetimi, sınır geçişlerindeki düşüş ve rekor sayıda tutuklamayı başarı olarak gösteriyor.

Haziran başı itibarıyla, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) gözaltı merkezlerinde yaklaşık 51 bin belgesiz göçmen bulunuyordu. Bu sayı, Eylül 2019’dan bu yana görülen en yüksek seviye.

Beyaz Saray yetkilileri, ICE operasyonlarının ilk 100 gününde günde yaklaşık 660 olan tutuklama sayısını, günde 3 bine çıkarmayı hedefliyor.

Başlangıçta yetkililer operasyonların yalnızca suçlular ve kamu güvenliği tehdidi oluşturan kişiler üzerinde yoğunlaştığını savundu. Ancak veriler, sabıka kaydı bulunmayan birçok belgesiz göçmenin de gözaltına alındığını gösteriyor.

Syracuse Üniversitesi’nin yürüttüğü Transactional Records Access Clearinghouse projesine göre, 1 Haziran itibarıyla ICE gözaltındaki 51 bin 302 kişiden yaklaşık yüzde 44’ünün tek suçu ABD’ye izinsiz giriş yapmak.

Los Angeles’taki protestolar ise toplam 118 kişinin gözaltına alındığı bir dizi göçmen operasyonunun ardından patlak verdi. İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), gözaltına alınanlar arasında beş çete üyesinin de bulunduğunu açıkladı.

ICE, Los Angeles’ta gözaltına alınanları "en kötünün en kötüsü" olarak tanımladı. Aralarında uyuşturucu kaçakçılığı, çocuk istismarı, aile içi şiddet, soygun ve insan kaçakçılığı gibi suçlardan sabıkalı kişiler olduğu belirtildi. Ancak sabıkalıların tam sayısı net olarak açıklanmadı.

Öte yandan, Meksika’nın yerli Zapotek halkından 23 yaşındaki bir gencin ailesi, oğullarının sabıka kaydı olmamasına rağmen bir mağaza önünde gözaltına alındığını söyledi.

ICE yetkilileri, ajanların yasal olarak karşılaştıkları belgesiz göçmenleri serbest bırakamayacağını belirterek bu tür gözaltıları "tesadüfi yakalama" kapsamında savundu.

Ziyaretçiler ve yerleşik sakinler de hedefte

Trump yönetiminin operasyonları sırasında turistler ve uzun süredir ABD’de yaşayan yabancılar da gözaltına alındı.

Nisan ayında, 28 yaşındaki Galli bir turist, Kanada’ya geçişte yaşadığı vize sorunu nedeniyle ABD’ye alınmadı ve Washington’daki ICE merkezinde 19 gün gözaltında tutuldu.

Haziran ayında ise 162 milyon takipçili TikTok yıldızı Khaby Lame, Las Vegas Havalimanı’nda vize ihlali gerekçesiyle gözaltına alındı. Kendisine gönüllü ayrılma hakkı tanındı ve ülkeyi terk etti.

Mart ayında Kanadalı oyuncu Jasmine Mooney, San Ysidro sınır kapısında vize yenileme girişimi sırasında iki haftaya yakın gözaltında kaldı. Gözaltı koşullarını "insanlık dışı" olarak nitelendirdi.

Alman vatandaşı Fabian Schmidt, ABD’ye girişte gözaltına alındı. Kendisi hakkında daha önce düşürülen bir uyuşturucu suçlaması ve daha sonra aldığı bir alkollü araç kullanma cezası bulunuyordu.

DHS, bireysel vakalara ilişkin yorum yapmaktan kaçınsa da operasyonların yasal çerçevede yürütüldüğünü savundu.

‘Yabancı düşmanlar’

En çarpıcı görüntüler ise binlerce kilometre uzakta, El Salvador’da kaydedildi. Burada, hükümetin Tren de Aragua çetesine üye olmakla suçladığı 250’den fazla kişi, devasa bir hapishaneye gönderildi.

Aile üyeleri ise gözaltına alınan kişilerin bir kısmının yalnızca masum dövmelere sahip oldukları için bu operasyona dahil edildiğini savundu.

Bu kişilerin, 1798 tarihli bir yasa kapsamında "yabancı düşmanlar" olarak sınır dışı edildiği belirtildi.

En çok ses getiren olay ise, Maryland’de yaşayan 29 yaşındaki Salvadorlu Kilmar Abrego Garcia’nın sınır dışı edilmesiydi. Yüksek Mahkeme dahil pek çok mahkeme, bu kararın hatalı olduğunu ve kendisinin ABD’ye geri dönmesi gerektiğini karara bağladı.

6 Haziran’da ABD’ye geri getirilen Abrego Garcia hakkında, belgesiz göçmenleri yasa dışı yollarla taşımak suçlamasıyla yeni bir dava açıldı.

Öğrenci protestocular da hedefte

Siyasi protestolara katılan yabancı öğrenciler de Trump yönetiminin hedefleri arasında.

Robert F Kennedy Human Rights kuruluşundan Anthony Enriquez, Trump’ın göreve dönmesinden bu yana daha fazla yeşil kart sahibinin gözaltına alındığını belirtti.

NAFSA adlı eğitim kuruluşuna göre, yönetimin son dönemde 1.600’den fazla uluslararası öğrencinin vizesini iptal ettiği bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında geçen yıl Columbia Üniversitesi’nde Gazze savaşı protestolarına katılan Mahmoud Khalil de bulunuyor. 30 yaşındaki yeşil kart sahibi Khalil, sınır dışı edilmemek için mahkemede mücadele ediyor.

Tufts Üniversitesi’nden Rumeysa Öztürk de altı hafta boyunca gözaltında kaldı. Üniversite, Öztürk’ün Filistin yanlısı protestolara katıldığı için vizesinin iptal edildiğini öğrendiğini açıkladı. Öztürk, halen sınır dışı kararına karşı hukuki mücadele veriyor.

ICE, bu tür gözaltıları "Hamas ile bağlantılı faaliyetlere katılım" gerekçesiyle savunuyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü Tricia McLaughlin, "Vize bir hak değil, ayrıcalıktır," açıklamasında bulundu.