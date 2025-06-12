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Dünya
AA 12.06.2025 06:20

Gazze'ye ilerleyen Mağrip Direniş Konvoyu’na Libya’nın Zliten kentinde coşkulu karşılama

Gazze’deki ablukayı kırmak için yola çıkan Mağrip Direniş Konvoyu’na Libya’nın Zliten kentinde coşkulu bir karşılama yapıldı.

Gazze'ye ilerleyen Mağrip Direniş Konvoyu’na Libya’nın Zliten kentinde coşkulu karşılama

Libya ve Filistin bayraklarıyla sokaklara dökülen yüzlerce Zliten sakini, Gazze ablukasının kırılmasını talep eden sloganlarla konvoyu karşıladı.

Konvoydaki yaklaşık 2 bin aktivist, yemek ikramının ardından geceyi geçirmek üzere Libya Ulusal Birlik Hükümeti Eğitim Bakanlığına bağlı üç okula yerleştirildi.

Konvoyun sabah saatlerinde Zliten’den ayrılarak Libya’daki bir sonraki durağı Misrata kentine hareket etmesi planlanıyor.

Konvoy 10 Haziran’da Libya’daki ilk durağı Zaviye kentine ulaşmıştı

Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanyalı yaklaşık 2 bin aktivistin bulunduğu konvoy 10 Haziran’da Libya’daki ilk durağı Zaviye kentine ulaşmıştı.

Yaklaşık 120 araç ve 12 otobüsten oluşan konvoya Zaviye kentinde çok sayıda Libyalı aktivist de dahil olmuştu.

Başkent Trablus, Tacura kenti ve Zliten kentine ulaşıncaya kadarki tüm yerleşim merkezlerinde Libyalılar konvoyun yolunu keserek yemek, su ve tatlı ikramlarında bulunmuştu.

Konvoy Mısır’a ulaştığında farklı ülkelerden kara ve hava yoluyla Kahire’ye gelen çok sayıda aktivistin de dahil olması bekleniyor.

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