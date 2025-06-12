Beyaz Saray: Los Angeles'taki göstericilerin çoğu şiddet yanlısı

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Los Angeles'taki sınır protestolarına ve yaşanan şiddet olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kentteki olaylara karışan çoğu göstericinin "şiddet yanlısı" olduğunu savunan Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, basın toplantısında, olaylarda gözaltına alınan çok sayıda kişiyle ilgili detaylı bilgi verdi.

"Bu saldırılar sadece kolluk kuvvetlerini değil, Amerikan kültürünü ve toplumunu da hedef almıştır. İsyancılar Amerikan bayraklarını yaktı ancak Başkan Trump, ABD'de çete yönetiminin hakim olmasına asla izin vermeyecektir." diyen Leavitt, en temel görevlerinin kanun ve düzeni korumak olduğunu vurguladı.

Muhabirin sorusuna "Ne kadar aptalca bir soru" tepkisi

ABD'li Sözcü, cumartesi günü başkent Washington'da düzenlenecek ve yüzlerce askeri aracın ve binlerce askerin katılacağı askeri geçit törenini barışçıl şekilde protesto etmek isteyen kişilere ne olacağına ilişkin bir soruyu yanıtlarken salonda kısa süre şaşkınlık yaşandı.

Leavitt, "Cumartesi günü askeri geçit töreninde barışçıl protestolar olursa, Başkan Trump buna izin verir mi?" şeklindeki soruya, "Elbette. Başkan, barışçıl protestoları destekliyor. Ne aptalca bir soru!" diye karşılık verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca, Trump'ın ilgili 10. madde düzenlemesini uygulayarak California'daki Ulusal Muhafızları federalleştirdiğini, bunu yapmaya kanunen hakkı olduğunu ve Los Angeles'taki şiddet olayları durdurulamadığı için bu kararı aldığını ifade etti.

Leavitt, Los Angeles ve California'nın Demokrat yönetimlerini "şiddeti bastıracak kadar dirayetli olmamakla" suçlarken, Trump'ın kentte sükuneti sağlamak için askerleri kullanmasının son derece anlaşılır olduğunu savundu.

Göstericiler finanse ediliyor tartışması

Öte yandan Leavitt, Trump'ın "Göstericiler finanse ediliyor." yönündeki açıklamasının ne anlama geldiğine ilişkin sorulara da yanıt verdi.

Bu göstericileri kimlerin ya da hangi grupların finanse ettiğini net olarak dile getiremeyen Leavitt, yapılan hazırlıklardan "arka planda parasal bir destek olduğunun" net şekilde anlaşıldığını savundu.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken, Trump yönetimi olaylara sert tepki göstermişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmış ve çok sayıda araç bazı göstericiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini açıklamış, daha sonra ilaveten 2 bin muhafızın ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirildiğini duyurmuştu.

California Valisi Gavin Newsom ise Trump'ın federal yetkilerini aşarak eyaletlerin yetki alanındaki Ulusal Muhafızların kullanımına karıştığını savunmuş ve bunun durdurulması için federal mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme ise Newsom'un başvurusunu reddetmişti.