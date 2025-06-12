Los Angeles’ta son durum: Yüzlerce kişi gözaltına alındı, sokaklar sakin

Los Angeles’ta şu ana kadar yaklaşık 400 kişi gözaltına alındı. Bunların 330’u belgesiz göçmen, 157’si ise saldırı ve polise mukavemet gibi suçlamalarla yakalandı. Bir kişi ise polis memurunu öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.

Federal savcılar, iki ayrı olayda polislere yönelik Molotof kokteyli saldırısı düzenledikleri gerekçesiyle iki kişiyi suçladı.

Şehirdeki olayları bastırmak için 4 bin Ulusal Muhafız ve 700 deniz piyadesi konuşlandırıldı. Ulusal Muhafız birliklerinin bir kısmına, polis gelene kadar protestocuları gözaltında tutma yetkisi verildi.

Belediye Başkanı Bass: Baskınlar halkta korku ve panik yarattı

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, çarşamba günü 30 bölge belediye başkanıyla düzenlediği basın toplantısında, protestoların fitilini ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenlere yönelik baskınlarının ateşlediğini söyledi.

Bass, "Bir hafta önce her şey sakindi. Baskınların yapıldığı cuma günü işler zorlaşmaya başladı," dedi.

Bass ayrıca Los Angeles’ın, federal hükümetin yerel yönetimlerin yetkilerini ne kadar ele geçirebileceğini test ettiği ulusal bir deneyin parçası haline getirildiğini öne sürdü. Bass, daha önce de baskınların durdurulması çağrısı yapmıştı.

Salı gecesinden çarşamba sabahına kadar süren protestolarda Los Angeles polisi, kitlesel gözaltılar gerçekleştirdiklerini açıkladı. Polis, gözaltına alınanlar arasında:

203 kişi dağılmama,

17 kişi sokağa çıkma yasağı ihlali,

3 kişi ateşli silah bulundurma,

1 kişi polis memuruna yönelik ölümcül silahla saldırı suçlamasıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Çıkan olaylarda iki polis memurunun yaralandığı aktarıldı.

Küçük bir bölgede sokağa çıkma yasağı uygulandı

Salı gecesi Belediye Başkanı Bass, şehrin merkezinde küçük bir bölgede sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu. Yasağın amacı, iş yerlerine yönelik yağma ve vandalizmi önlemekti.

Bass, "Yağmayı ve tahribatı durdurmak istiyoruz. Şehir kritik bir eşikte," dedi.

Yasağın kapsadığı alan, Los Angeles’ın toplam büyüklüğüne kıyasla yaklaşık bir kilometrekarelik bir bölgeyi içeriyor.

Polis Şefi Jim McDonnell, protesto görüntülerinin şehir genelinde bir kriz algısı oluşturduğunu ancak durumun böyle olmadığını vurguladı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise, uygulanan sokağa çıkma yasağının "bir nebze de olsa işe yaradığını" belirtti.

Ulusal Muhafızların yetkileri tartışma konusu oldu

Öte yandan, göçmenlere yönelik baskınlar Ulusal Muhafız birliklerinin desteğiyle devam ediyor.

Muhafızların ve deniz piyadelerinin doğrudan gözaltı yetkisi bulunmuyor ancak protestocuları polis gelene kadar geçici olarak tutma yetkileri var.

Göreve liderlik eden Tümgeneral Scott Sherman, birliklerin yalnızca federal personelin korunması ve operasyonların güvenliğini sağlamakla görevli olduğunu söyledi.

500 Ulusal Muhafız personelinin, göçmen baskınlarına destek verecek şekilde eğitildiği bildirildi. Bazı birlikler ise protestolar sırasında geçici gözaltılar gerçekleştirdi.

Başkan Trump, Los Angeles’a asker göndermesiyle eyalet yetkilileriyle olan gerilimi artırdı. Trump, kenti "özgürleştirme" sözü verdi ancak California Valisi Gavin Newsom, bu adımı "demokrasiye saldırı" olarak nitelendirdi.

Trump, asker gönderme kararını, "kentin yabancı bir düşman tarafından ele geçirilmesini önlemek amacıyla aldığını" savundu.

Newsom ise, "Trump bir kez daha gerginliği artırmayı ve daha fazla güç kullanmayı tercih etti," dedi ve diğer eyaletlerin de sırada olduğunu belirtti.

Savunma Bakanı Pete Hegseth, Senato’da yaptığı açıklamada, asker gönderme kararının "yasal ve anayasaya uygun" olduğunu söyledi.

Diğer şehirlerde de gösteriler devam ediyor

Atlanta, Georgia’da polis, protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.

New York’ta ise onlarca kişi, araç trafiğini engelledikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Teksas Valisi Greg Abbott, San Antonio’ya da Ulusal Muhafız birlikleri gönderdi.

Trump: "Anarşiye izin vermeyeceğiz"

Pentagon, Los Angeles’a yapılan askeri sevkiyatın maliyetinin 134 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Trump, Kuzey Carolina’daki Fort Bragg üssünde yaptığı konuşmada, protestoları "barış ve kamu düzenine tam kapsamlı bir saldırı" olarak tanımladı. "Şiddeti bastırmak için elimizdeki tüm imkânları kullanacağız," dedi.

Trump ayrıca, protestocuları "hayvanlar" olarak nitelendirdi ve bu anarşinin devam etmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

California Valisi Newsom ise, "California ilk olabilir ama burada bitmeyecek. Sırada diğer eyaletler ve demokrasimiz var," ifadelerini kullandı.

Mahkemeden acil durdurma talebine ret

Çarşamba günü, federal bir mahkeme, California eyaletinin asker sevkiyatını durdurma talebini reddetti. Davanın duruşması ise perşembe günü yapılacak.

Trump, sınır güvenlik güçlerinden günde en az 3 bin kişi tutuklama hedefi koydu. Bu da yeniden seçim kampanyasının kilit vaatlerinden biri.

CBS News/YouGov anketine göre, protestolar başlamadan önce Amerikalıların yüzde 54’ü Trump’ın sınır dışı politikasını destekliyordu.