Disney ve Universal, yapay zeka şirketi Midjourney'e dava açtı

Dava dilekçesinde, Midjourney’nin aracı üzerinden Star Wars’tan Darth Vader, Frozen’dan Elsa ve Despicable Me’den Minyonlar gibi pek çok karakterin "sayısız kopyasının" üretildiği belirtildi.

Bu gelişme, eğlence sektörünün yapay zeka ile karmaşık ilişkisinin yeni bir örneği olarak değerlendiriliyor. Stüdyolar bir yandan teknolojiden yararlanmak isterken, diğer yandan eserlerinin çalınabileceği endişesini taşıyor.

Midjourney’nin aracı, kullanıcının yazdığı komutlar doğrultusunda yeni görseller oluşturuyor.

Darth Vader’dan Iron Man’e, Hulk’tan Yoda’ya

Los Angeles’taki federal bölge mahkemesine yapılan başvuruda, Disney ve Universal, Midjourney aracılığıyla üretilen ve Star Wars’tan Yoda, Marvel karakterleri Spiderman, Hulk ve Iron Man gibi figürleri içeren görselleri örnek gösterdi.

Disney’in baş hukuk müşaviri Horacio Gutierrez, "AI'nin sorumlu bir şekilde, insan yaratıcılığını geliştirecek bir araç olarak kullanılabileceği konusunda iyimseriz. Ancak korsanlık korsanlıktır ve bunun bir yapay zeka şirketi tarafından yapılması durumu değiştirmez," dedi.

Şikayet dilekçesinde ayrıca Midjourney’nin geçen yıl 300 milyon dolar gelir elde ettiği ve yakında bir video hizmeti başlatmayı planladığı bilgisi de yer aldı.

Hukuki süreç belirsiz

Syracuse Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Shubha Ghosh, Midjourney’nin ürettiği pek çok görselin, telif hakkına tabi karakterlerin yalnızca farklı bir arka planda veya yeni bir konumda yeniden sunulmuş hali gibi göründüğünü belirtti.

"Bu görüntüler, yaratıcı ya da hayal gücüne dayalı şekilde dönüştürülmüş izlenimi vermiyor," diyen Ghosh, telif yasalarının, önceki eserlerden ilham alarak yeni bir katkı sağlanmasını kabul ettiğini de hatırlattı.

ABD’deki Hall Estill hukuk firmasının fikri mülkiyet departmanı başkanı Randy McCarthy ise, davanın sonucunun kesin olmadığını vurguladı. McCarthy, "Her dava kesin kazanılır diyemeyiz; Disney ve Universal için de durum böyle. Mahkeme öncelikle Midjourney’nin kullanım koşulları ve adil kullanım ilkesi gibi unsurları değerlendirecek," dedi.

Midjourney ise BBC’nin yorum talebine henüz yanıt vermedi.

San Francisco merkezli girişim, web sitesinde kendisini "bağımsız bir araştırma laboratuvarı" olarak tanımlıyor. Şirketin yaklaşık bir düzine tam zamanlı çalışanı bulunuyor.

Midjourney, daha önce Leap Motion adlı donanım şirketini kuran David Holz tarafından yönetiliyor. Şirketin danışmanları arasında eski Github CEO’su Nat Friedman ve Second Life’ın kurucusu Philip Rosedale yer alıyor.

Hollywood’un yapay zekaya bakışı

Hollywood, yapay zekayı hem fırsat hem de tehdit olarak görüyor.

İki yıl önce, oyuncular ve senaristler, yapay zeka konusunda güvence talep ederek sektörde grev başlatmıştı.

Ancak bugün yapay zeka, dizi, film ve video oyunlarında giderek daha fazla kullanılıyor. Bu yıl Oscar’da yarışan iki film — Emilia Perez ve The Brutalist — yapay zekayla ses düzenleme teknolojisini kullandı.

Yapay zeka, ayrıca Tom Hanks ve Harrison Ford gibi oyuncuların gençleştirilmesinde de kullanıldı.