ABD, İran gerilimi nedeniyle Orta Doğu’dan bazı diplomat ve asker ailelerini çekiyor

ABD’li yetkililer ve konuya yakın kaynaklara göre, çarşamba günü başlatılan bu plan doğrultusunda bölgedeki riskin neden yükseldiği net değil. Ancak ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) yetkilileri, Orta Doğu’daki "gelişen gerilimi" yakından izlediklerini belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü bir etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, "Onları oradan çıkarıyoruz çünkü orası tehlikeli bir yer olabilir. Bakalım ne olacak," dedi.

Son haftalarda İran ve İsrail arasındaki gerilimin tırmanması, ayrıca Trump yönetiminin İran’la yeni bir nükleer anlaşma çabalarının çıkmaza girmesi, güvenlik endişelerini artırdı.

Savunma Bakanlığı ve CENTCOM alarma geçti

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Orta Doğu’daki çeşitli üslerden askeri ailelerin gönüllü tahliyesine onay verdi.

Bir yetkili, "Hizmet üyelerimizin ve ailelerinin güvenliği en büyük önceliğimiz. CENTCOM bölgedeki gerilimi yakından izliyor," dedi.

CENTCOM Komutanı Orgeneral Michael Kurilla, perşembe günü Senato’da yapması planlanan oturumu, artan bölgesel gerilim nedeniyle erteledi.

Irak, Bahreyn, Kuveyt ve Erbil’den tahliye planı

ABD Dışişleri Bakanlığı da Irak, Bahreyn ve Kuveyt’teki ABD büyükelçiliklerinden ve Irak’ın kuzeyindeki Erbil Konsolosluğu’ndan zorunlu olmayan personelin tahliyesine hazırlanıyor.

Bir Iraklı hükümet yetkilisi ise bu personel hareketinin Irak’taki güvenlik durumu ile doğrudan bağlantılı olmadığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, "Başkan Trump, Amerikalıların hem yurtiçinde hem yurtdışında güvenliğini sağlama taahhüdünü sürdürüyor. Bu kapsamda Irak’taki görev gücümüzün büyüklüğünü azaltma kararı aldık," açıklamasını yaptı.

Çarşamba akşamı güncellenen seyahat uyarısında ise "artırılmış bölgesel gerilimler nedeniyle" zorunlu olmayan personelin tahliyesine başlanacağı duyuruldu.

Trump: İran anlaşması umudum azalıyor

Başkan Trump, İran ile nükleer program konusunda bir anlaşmaya varma konusundaki umutlarının giderek azaldığını belirtti.

New York Post’un podcast yayınında konuşan Trump, "Her geçen gün bu konuda daha az umutluyum. Geciktiriyor gibi görünüyorlar. Bunu üzücü buluyorum," dedi.

Trump, sürecin çıkmaza girmesinin "içgüdüsel" bir his olduğunu da belirtti.

Netanyahu ile görüşme, İsrail’in hazırlıkları

CNN’in haberine göre Trump, pazartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya, İran’a yönelik askeri saldırı söylemini durdurma çağrısında bulundu.

Trump, görüşmenin "çok iyi ve sorunsuz" geçtiğini ifade etti.

Geçen ay CNN, ABD istihbaratının İsrail’in İran’daki nükleer tesislere saldırı hazırlıkları yaptığına dair yeni bilgiler elde ettiğini bildirmişti.

Yetkililer, İsrail ordusunun hava mühimmatı sevkiyatı ve hava tatbikatları gibi adımlarını tespit etti. Ancak İsrail’in nihai bir saldırı kararı alıp almadığı konusunda ABD yönetiminde farklı görüşler bulunuyor.

İran’dan sert uyarı: ABD bölgeden çekilmek zorunda kalır

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzadeh, ABD ile nükleer görüşmelerin başarısız olması ve çatışma çıkması halinde "ABD’nin bölgeden çekilmek zorunda kalacağını" söyledi.

Nasirzadeh, "Böyle bir durumda düşman daha ağır kayıplar verecektir," ifadelerini kullandı ancak "düşman" ifadesiyle ABD’yi mi, İsrail’i mi yoksa her ikisini mi kastettiğini belirtmedi.

İran devlet ajansı IRNA’ya konuşan Nasirzadeh, karşı tarafın "tehdit içeren açıklamalarda bulunduğunu ve olası bir çatışma ihtimalinden bahsettiğini" söyledi.

İranlı general, "ABD’nin tüm üsleri İran askeri gücünün menzilindedir ve gerektiğinde tümü hedef alınacaktır," dedi.