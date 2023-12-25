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Dünya
AA 25.12.2023 16:51

Gazze'de can kaybı 20 bin 674'e yükseldi

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısının son 24 saatte 250 artarak 20 bin 674'e yükseldiğini açıkladı.

Gazze'de can kaybı 20 bin 674'e yükseldi
[Temsili Fotoğraf: AA]

7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bin 674'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze'de bir kez daha El-Magazi Mülteci Kampı'nı hedef aldı. Sivillerin yaşadığı evlere hava saldırısı düzenledi. Aralarında çocukların da bulunduğu 70 kişi katledildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı "nüfusun kalabalık olduğu kampa yapılan saldırı soykırımdır" dedi.

İsrail, güvenli bölge olacağını iddia ettiği Han Yunus'a da saldırılarını sürdürüyor. Son hava saldırısında binalar enkaza döndü. 21 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Enkaz altında çok fazla insan var

Enkaz altında çok sayıda kişinin bulunduğu ifade edildi.

İsrail'in saldırılarında öldürülen Birleşmiş Milletler çalışanlarının sayısı 142'ye yükseldi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, çalışanlarının çoğunluğunun aileleriyle birlikte öldürüldüğünü aktardı.

Gazze Şeridi'nde ölen İsrailli asker sayısı artıyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 48 İsrail askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

Onlarca İsrail askerinin de yaralandığı belirtilen açıklamada İsrail ordusuna ait 35 askeri aracın kısmen ya da tamamen tahrip edildiği kaydedildi.  

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