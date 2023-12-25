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Dünya
AA 25.12.2023 16:14

Kazakistan ordusu, milli İHA ANKA-S'yi filosuna dahil etmeye hazırlanıyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız hava aracı ANKA-S'nin, Kazakistan ordusu filosuna dahil edilmesi için askeri denemelerine başlandı.

Kazakistan ordusu, milli İHA ANKA-S'yi filosuna dahil etmeye hazırlanıyor

Kazakistan Savunma Bakanlığı, Kazak askerlerin ANKA-S'yi test etme sürecine ilişkin görüntü paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabul testi aşamalarından başarıyla geçen Türk insansız hava aracı ANKA-S'nin askeri denemelerine başlandı.

İHA Muharebe Kullanımı Eğitim Merkezi Başkanı Şokan Musabekov, ANKA-S'nin ilk kez Kazak askeri personelinin kontrolünde uçuşlarının yapıldığını bildirdi.

Musabekov, askeri testin başarıyla tamamlanması halinde ANKA-S'nin Kazakistan Hava Savunma Kuvvetlerinin filosuna dahil edileceğini kaydetti.

Kanat açıklığı 18 metreye kadar ulaşan ANKA-S'nin uçuş hızının 120 ile 270 kilometre arasında değiştiğini belirten Musabekov, aynı zamanda aracın gökyüzünde 27 saate kadar kesintisiz görev yapabildiğini aktardı.

Binbaşı Nikolay Kirillov da ANKA-S'nin daha önce kullandıkları sistemlere benzemediğini dile getirerek "ANKA-S İHA'sı alışık olduğumuz sistemlerden farklı hareket ediyor. Türk uzmanların teknik desteğiyle bu sistemin kontrolünü hızla elimize alacağımızı düşünüyorum." dedi.

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