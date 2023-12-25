Yurt dışından getirilen taşıt ve mobil cihazlarda yeni düzenleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, yurt dışından emekli olup uzun süre Türkiye'de kalan vatandaşların geçici olarak Türkiye'ye getirdikleri taşıtlarına ilave 730 gün süre verilmesine yönelik düzenlemenin 2024'te uygulanmaya başlayacağını bildirdi.

Sırakaya, yurt dışında yaşayan vatandaşlara verdikleri tüm sözlerin arkasında olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Yeni yılın ilk müjdesi yurt dışı emeklilerimiz için. Yurt dışından emekli olup uzun süre Türkiye'de kalan vatandaşlarımızın geçici olarak ülkeye getirdikleri taşıtlar için 730 güne kadar süre ve bu sürenin tamamı kullanıldıktan sonra yurt dışından emekli olan vatandaşlarımızın taşıtı ile yeniden yurt dışına çıkış yapmasına gerek olmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere 730 güne kadar ek süre verilmesine yönelik düzenlememiz 2024'te yürürlüğe giriyor."

Mobil cihazların kullanım süresi 180 güne çıkartılıyor

Yurt dışından getirilen cep telefonlarıyla ilgili de müjdnein olduğunu vurgulayan Sırakaya, "Yeni düzenleme ile yurt dışından gelen mobil cihazlar için Türkiye'de 120 gün olan kullanım süresi, 180 güne çıkartılıyor. Yurt dışı cep telefonlarına e-Devlet üzerinden 'geçici haberleşme' başvurusu yapılmasıyla Türkiye'de kullanım süresi iki defaya mahsus olarak 30’ar gün uzatılabilecek." dedi.

