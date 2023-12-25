İsrail, Gazzeli Muhammed Akil'in ailesini katletti

Muhammed Akil 25 yaşında. Üniversite eğitimi için Türkiye'de yaşıyor. Ailesi Gazze'deydi. İsrail'in katliamını endişe içinde uzaktan izliyordu. Onlarla sürekli iletişim kurmaya çalışıyordu.

Muhammed Akil, "Sadece annemle konuşuyordum bir de ablamla konuşuyorum ben soruyorum napıyorsunuz, nasılsınız sonra yavaş yavaş yemek bitiyor, yavaş yavaş su bitiyor. Sonra ben 3 gün onlarla konuşmadım internet ve elektrik yok. Sonra bir komşum beni aradı dedi ki 'Muhammed haberleri duydun mu?'. Dedim ki 'duymadım internet yok.' Geçmiş olsun sen aileni kaybettin..." sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı.

Muhammed Akil’in ailesi Nusayrat kampında hayata tutunmaya çalışıyordu. Enkaza dönen evde yaşıyordu.

8 kişilik ailesinden geriye bir tek o kaldı. Artık Gazze'de ne bir evi ne de sıcak bir yuvası var.

"Sadece ben kaldım"

İsrail'in katliamında tüm ailesini kaybeden Muhammed Akil'in acısı tarifsiz. Artık hayata tek başına tutunmaya çalışan Akil, "Ben, babam ve annem bir ablam ve üç erkek kardeşim, bir kız kardeşim hatta komşularımızı kaybettim. Gerçekten çok büyük bir şey kaybettim. Benim ailem 8 kişi, ben 7 kişi kaybettim. Sadece ben kaldım ve teyzem ailesi onlardan 6 kişi kaybettim ve amcam ailesi onlardan 8 kişi kaybettim toplam 25 kişi kaybettim" diyor.

Genç Akil, nişanlıydı. Evlilik hayalleri kuruyordu. İsrail’in Gazze katliamı bu hayalini de yarım bıraktı.

Haber: Sümeyye Ertekin Yıldız

Kamera: Mustafa Oğuz