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Dünya
AA 25.12.2023 14:34

Fransa'da polis aracının çarptığı gencin ölümü şiddet olaylarına neden oldu

Fransa'nın Tours kenti yakınlarında 23 Aralık'ta polis aracının çarptığı gencin ölümü şiddet olaylarına yol açtı.

Fransa'da polis aracının çarptığı gencin ölümü şiddet olaylarına neden oldu

Ulusal basındaki haberlere göre, 23 Aralık'ta Tours kentine 4 kilometre uzaklıktaki Saint-Pierre-des-Corps'ta devriye gezen polis aracı 19 yaşındaki gence çarptı, kazanın ardından genç hayatını kaybetti.

Polis aracının çarpması sonucu ölen gencin ardından bölgede şiddet olayları yaşandı.

Hayatını kaybeden gencin yaşadığı Tours kentinin Sanitas Mahallesi'nde başlayan olaylarda çöp kovaları yakıldı ve 17 araç ateşe verildi.

Suçla Mücadele Tugayı (BAC) polisleri şiddet eylemlerinde bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Tours Cumhuriyet Savcısı Catherine Sorita-Minard, X sosyal medya hesabından basın açıklaması yayımladı.

Açıklamada, Saint-Pierre-des-Corps'ta devriye gezen polis aracının bir kişiye çarptığı, "ilk bulguların ve görgü tanıklarının ifadelerinin" kişinin polis aracının önüne atladığı yönünde olduğu belirtildi.

Öte yandan kazanın ardından "kısa sürede" olay yerine gelen gencin babasının, oğlunun depresyonda olduğunu, olay günü iç çamaşırlarıyla evin penceresinden çıkarak evi terk ettiğini söylediği aktarıldı.

Tours Savcılığı, sürücü polis hakkında, taksirle adam öldürme suçlamasıyla soruşturma açıldığını bildirdi.

Polis yetkilisi Arnaud Reglain BFMTV'ye yaptığı açıklamada, mesai arkadaşlarının Saint-Pierre-des-Corps'ta iç çamaşırı ile gezinen ve tuhaf sözler sarf eden kişiye ilişkin ihbar üzerine bölgeye gittiğini söyledi.

Reglain, "evden kaçan bu kişinin bir bankta saklandığı, polis aracının devriye gezdiğini fark ettiği anda saklandığı yerden çıkıp duran bir otobüsün arkasından yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada" polis aracının kendisine çarptığını belirtti.

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